Día de la familia en Colombia: ¿Puede perder este beneficio como trabajador?

La ley 1857 de 2017 contempla que los empleadores tienen la obligación de disponer una jornada laboral cada semestre para que los trabajadores compartan con sus familias. A dicha jornada se le llamó Día de la familia.



Esto se creó con el fin de que todo colaborador pudiese compartir con quienes más quiere, saliendo un poco de la rutina diaria.

"Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que cuenten los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta jornada, deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario", señala la Ley previamente mencionada.

Esta se puede cumplir de tres maneras. En un primer momento, el empleador podrá disponer de un espacio libre o suministrado por él mismo.



En segundo lugar, el empleador podrá gestionar para que ese día sea celebrado con la caja de compensación familiar a la cual el empleado está vinculado.

Finalmente, si esto no ocurre, el trabajador tendrá una jornada libre remunerada. Aquí o en cualquier otro caso, el empleador no puede solicitar pruebas sobre lo que hizo ese día.

¿Puede perder este beneficio en algún momento?

Sin importar el tiempo que el empleado haya trabajado podrá acceder a este beneficio. En dado caso que la empresa o el jefe a cargo incumplan con esto o se lo nieguen, pueden ser multados por el Ministerio de Trabajo.

Este derecho puede solicitarse una vez cada seis meses. Ahora bien, dependiendo de la empresa, podrá acordarlo directamente con su líder o jefe, o, en su defecto, será establecido por recursos humanos.

Ahora bien, este beneficio podría llegar a perderse en algunos caso. Esto significa que si se lo dan, pero no lo usa, no estarían incurriendo en alguna ilegalidad.



Loraine Bustamante Mendoza, de Muñoz Abogados, le explicó al medio Asuntos Legales que "el derecho a tomar el día de la familia no expira, por lo que no se perderá la facultad de disfrutar de la jornada más adelante".



Aun así, si el día de la familia es organizado por la empresa y usted decide no ir con su familia a las actividades programadas, puede decirse que "no lo usó", pero no por ello deberán darle otro.

Por otro lado, según Portafolio, el jefe no está obligado a designar una nueva fecha de día libre familiar para empleados ausentes (con incapacidades, en vacaciones o licencias).

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

