Si tiene una mascota es normal que la vea como parte de su familia y no quiera dejarla en decisiones como el momento de arrendar una vivienda.



Debe tener presente que muchos propietarios ponen límites a este tipo de tenencia dentro del inmueble, pero la pregunta es ¿esto es legal?.

Pues bien, en el caso de Colombia legalmente la tenencia de animales en la propiedad horizontal está reglamentado en la sentencia T-035 de la Corte Constitucional del año 1997.



Esta, establece que tener animales de compañía forma parte de un “ejercicio de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad, con las limitaciones que imponen los derechos de los demás”.



Es decir, que en general no se le puede pedir a un inquilino que no tenga mascota. Además, la norma estipula que no pueden cobrarle de más por tener una mascota, ni se puede prohibir el acceso de perros guía a todas las instalaciones o áreas comunes.



Ahora bien, para tener mascota, usted como su dueño tiene unas responsabilidades legales que se establecen en la ley 675 de 2001.

Facebook Twitter Linkedin

Mascotas Foto: iStock

Las responsabilidades de los tenedores de mascotas

De acuerdo con la ley, el dueño debe manejar la contaminación auditiva, olfativa y de desechos producidos por las mascotas.



Se debe además garantizar el adecuado manejo de perros considerados fuertes o de razas especiales.



Tenga en cuenta que si usted tiene una mascota es importante que cumpla con sus responsabilidades, pues de no ser así podría recibir una multa de 5 salarios mínimos en caso de que su perro no lleve correa en los lugares establecidos o por dejar los desechos en vía pública.



El monto ascendería a 10 salarios mínimos en caso de que lleve un animal de raza 'peligrosa' sin correa o bozal.



En conclusión, puede arrendar un apartamento y no debería ser una limitante tener mascota, pero así mismo debe cumplir con unas obligaciones.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com

Más noticias