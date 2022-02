La celebración del Día de San Valentín este 14 de febrero, una fecha de gran tradición en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, México o Chile, cada día cobra más adeptos en Colombia, lo que de paso, genera mucha expectativa entre los comerciantes del país, quienes han visto como cada año sus ventas se elevan por estos días. Este año esperan un crecimiento de entre 5 y 15 por ciento.



Según encuestas adelantadas por las seccionales de Fenalco de Bogotá y Antioquia, los comerciantes de estas regiones del país esperan que este fin de semana sus ventas se incrementen entre 5 y 15 por ciento, impulsadas por la celebración del día de los enamorados en otros países, pero que muchos colombianos también comienzan a conmemorar.



Según sondeo de Fenalco Bogotá Cundinamarca, el 22 por ciento de los ciudadanos de la capital celebra o da algún regalo con motivo de San Valentín, mientras que en Antioquia ese porcentaje ronda el 20 por ciento, según Fenalco Antioquia.



Los mismos sondeos revelan que el 67 por ciento de los cachacos, es decir, quienes habitan en el centro del país que celebran o dan algún obsequio con motivo de San Valentín invierten hasta 50.000 pesos por obsequio y 29 por ciento hasta 100.000 peos.



Por su parte, el 85 por ciento de los paisas encuestados piensa gastar hasta 100.000 en esta celebración, mientras que el 15 por ciento destinará más de 100.000 pesos en ese propósito.

Lo que más se regala

Aunque los enamorados buscarán siempre sorprender a sus parejas con diversidad de obsequios en esta fecha, entre los regalos predilectos para los cachacos están los dulces y chocolates con el 54 por ciento de preferencia, las flores (19 por ciento) y el vestuario con 11 por ciento de elección.



El sondeo de los antioqueños reveló, por su parte, que los detalles predilectos para la celebración de San Valentín son chocolates y dulces, con 44 por ciento de preferencia, ropa y/o calzado el 23 por ciento y flores con el 16 por ciento.



Pero la expectativa del comercio no solo está en los regalos, también por el repunte de las ventas de restaurantes y gastrobares.



Para Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá́ Cundinamarca, “lo que indica estas cifras es que los empresarios están recuperando la confianza y esto hace parte del proceso de reactivación económica. San Valentín no es una fecha de nuestra tradición pero cada año cobra más importancia. Este año vemos y según nuestro sondeo que por lo menos 3 de cada 10 comercios incluyendo restaurantes tendrá́ alguna estrategia comercial como decoración o promociones en su negocio para este fin de semana”.



Algo similar ocurre en Antioquia. Según la seccional de Fenalco de esa región, sectores como restaurantes, bares, hoteles, vestuario, calzado y floristerías, que han detectado poco a poco esta tendencia han diseñado planes para responder a esta oferta pequeña pero creciente para mejorar sus ventas.



Sin embargo, los comerciantes en el departamento coinciden en que la fecha, por lo menos en Antioquia, no es fuerte y está lejos de representar las ventas que generaría una celebración similar como la de Amor y Amistad en septiembre.



El Tiempo