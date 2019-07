Casos como Rappi recalcan necesidad de cotizar por horas: mintrabajo

La modalidad de contratos laborales independientes celebrados entre trabajadores y plataformas digitales como Rappi pone de presente la necesidad de hacer ajustes y flexibilizar las normas en materia laboral en el país, para que los colombianos que trabajan por horas tengan, al menos, la posibilidad de contar con cobertura en salud.

Así lo indicó ayer Alicia Arango, ministra del Trabajo, tras señalar que dichos contratos que se celebran entre trabajadores y plataformas digitales no son informales.



“Colombia tiene que tener mayor flexibilidad en la contratación, porque este tipo (de relación laboral) que se está viendo violenta los derechos de los trabajadores más pobres, y lo que necesitamos es que estos tengan más ventaja que los que tienen mejores contratos”, dijo la funcionaria.



Por eso, dijo que el Gobierno trabaja en la idea de adelantar esos ajustes para que la cotización a salud se pueda hacer por horas, de tal manera que se abra espacio para que esas personas que no trabajan en jornadas diarias y ganan menos de un salario mínimo coticen bajo esa condición.



“Colombia tiene una problemática grande en el tema de contratación, porque el 44 por ciento de los trabajadores ganan menos del salario mínimo, incluidos algunos empleados de Rappi, y cuando eso pasa, el trabajador no tiene derecho a nada… es absurdo, pero así es… tienen derecho a salud subsidiada, pero no a pensión... eso es una injusticia con los que ganan menos del salario mínimo”, recalcó la funcionaria.



En su opinión, es necesario trabajar sobre la realidad de lo que está pasando, de los cambios, y aseguró que una flexibilización de la norma en ese sentido no significa que se vaya a precarizar el trabajo.



“Hoy, la cotización en salud es una vez al mes y la de pensión es semanal… entonces, cuando una persona trabaja medio día o dos horas, gana menos del salario mínimo, luego no tiene derecho a cotizar a salud, y eso no debe ser así, todos los trabajadores deben tener derecho a cotizar para su salud, y hacia ese punto va el Gobierno”, insistió la funcionaria.



Uno de los primeros pasos en esa dirección tiene que ver con la reglamentación de las plataformas digitales en el país, una tarea que está pendiente.



Y, si bien señaló que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en su artículo 205, quedó consagrada la urgencia de reglamentarlas a través de un proyecto de ley, no precisó cuándo se llevará esta iniciativa al Legislativo.



“Hay que trabajar sobre la realidad para empezar a solucionar problemas como el de Rappi. De lo contrario, los trabajadores seguirán a la deriva”, puntualizó.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS