¿Cómo son los salarios mínimos alrededor del mundo?

Las condiciones salariales de los diferentes empleados del mundo varían de acuerdo las alas condiciones y la economía de cada país. Sin embargo, en algunos lugares es mucho más fácil realizar aumentos que de verdad representen una mejoría en la calidad de vida de los habitantes.



"Es importante tener en cuenta que los salarios mínimos de cada país están ligados estrictamente a los ingresos que estos perciban y por ende a los costos de vida. La tendencia general es que: a menores ingresos, el costo de vida también es más bajo y así mismo el salario mínimo", aseguró a ELTIEMPO.COM/APP Paulien Osse, directora de la Fundación WageIndicator con sede en Amsterdam.

Esta semana, los mandatarios de Francia y España fueron noticia por los significativos incrementos que realizaron a los ingresos mínimos de su país.



Emmanuel Macron, por ejemplo, en medio de un momento de crisis y profundas divisiones que le han costado centenares de protestas por las propuestas incluidas dentro de su plan económico, anunció este lunes una subida de 100 euros del

salario mínimo.



Por su parte, el presidente Pedro Sánchez, anunció el miércoles que decretará un alza del 22% del salario mínimo para 2019, en un Consejo de Ministros que tendrá lugar el 21 de diciembre en Barcelona.



Mientras tanto, en Colombia apenas empezó la puja por definir el aumento del salrio mínimo que usualmente es acordado mediante una negociación entre los sindicatos y las mesas de concertación establecidas por medio de representantes del Ministerio de la Protección Social, con base a la inflación final causada del año inmediatamente anterior a la vigencia del salario.



Por lo anterior, ELTIEMPO.COM/APP de los salarios de algunos de los principales países del mundo:

Argentina

En 11,300 pesos argentinos quedó fijado el salario mínimo en Argentina para esta año. Sin embargo, el país se tambalea en una crisis económica que acumular meses y que lo tiene al borde de la recesión.



Incluso, un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) aseguró en octubre, cuando el mínimo se encontraba en 10.700 pesos argentinos, una familia que devengara dos salarios mínimos en Argentina no cubría la canasta básica alimentaria.



"Una familia de cuatro miembros en el Gran Buenos Aires necesitó durante octubre contar con un ingreso de 24.241,17 pesos para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y evitar así caer en la pobreza. En el caso de una familia compuesta por 5 integrantes, el límite para no ser pobre es de 25.496,38 pesos", explicó el INEC.



La canasta básica sigue aumentando porque pese a la estabilidad del dólar, la presión inflacionaria sigue haciendo estragos.

La inflación en Argentina continúa aumentando para diciembre de 2018. Foto: 123rf

Egipto

Desde el año 2013 el salario en Egipto se encuentra en 700 Libras Egipcias. En este país no existe salario mínimo y los trabajadores protestan por la injusticia de que sus devengos no les son suficientes para poder vivir de una manera adecuada de mes en mes.



Además, la renta mínima salarial de este país es fijada por el presidente, este es el único que tiene la potestad de poder establecer cuáles son los salarios interprofesionales que van a ganar las personas del país que este lleva. Al cambio de Dólar es de alrededor de 98,31 Dólares.



Este salario al cambio de dólar se podría decir que es uno bastante bajo a comparación de otros sueldos más justos que se pueden conseguir en otras partes del mundo Arábico.

En Egipto, las pirámides de Gizah son el principal atractivo turístico. Estas imponentes y gigantes figuras hacen parte de las siete maravillas del mundo. Foto: 123rf

Finlandia

De acuerdo con Wageindicator, en Finlandia tampoco existe un salario mínimo universal. El acuerdo colectivo en la mayoría de las ramas de empleo determina el salario y otros términos mínimos de empleo. También es posible acordar beneficios como la comida y la residencia además del salario.



Los salarios en los convenios colectivos generalmente se determinan de acuerdo con las habilidades profesionales, la experiencia y la situación geográfica de los empleados.



La mayoría de los empleados están cubiertos por convenios colectivos que especifican tasas de pago mínimas para diversos sectores. Estas tasas de pago mínimas legalmente vinculantes deben aplicarse por igual a los trabajadores finlandeses y extranjeros.



El empleador debe, en relación con el pago de salarios, dar al empleado un cálculo que indique el monto del pago y los fundamentos de su determinación.

El país del norte de Europa lidera la clasificación del Estado Niñera 2017. Comparte el podio con Reino Unido e Irlanda. Foto: Archivo El Tiempo

Corea del Sur

El salario mínimo interprofesional para 2018 en Corea del Sur ha quedado fijado en 1.229,9 € al mes, es decir 14.759 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países.



Si miramos el salario mínimo en wones surcoreanos, que es la moneda oficial, podemos ver que este año fue de 1.573.770.



Un dato importante es que la a brecha salarial entre hombres y mujeres en Corea del Sur es bastante marcada. Pero esto también se presenta en varios países de Europa, en Turquía, Honduras, Indonesia y otros lugares.

Seúl, capital de Corea del Sur. Foto: 123RF

Venezuela

Nicolás Maduro ordenó el mes pasado –nuevamente- ajustar el salario mínimo en Venezuela. El aumento fue del 150 por ciento y pasó de 1.800 a 4.500 bolívares soberanos.



Estas medidas del presidente venezolano son parte de una serie de ajustes del programa económico con el que Maduro intenta hacerle frente a la crisis económica que vive ese país.



El anuncio viene después de que en agosto se decretara elevar 60 veces el salario mínimo. Con este serían 47 los aumentos en los últimos 19 años. Este nuevo monto equivale a unos 10 dólares.



Hay que aclarar que a mediados de agosto de este año, el gobierno venezolano eliminó cinco ceros del bolívar e introdujo una nueva familiar de billetes.



Así, los bolívares fuertes (denominación anterior) pasaron a llamarse bolívares soberanos. Ahora 1.000.000 bolívares fuertes equivalen a 1 bolívar soberano.

Con este serían 47 los aumentos en los últimos 19 años. Este nuevo monto equivale a unos 10 dólares. Foto: EFE

Italia, un salario proporcional

No existe una cantidad de salario mínimo en la nación europea de Italia, ya que la cantidad que se paga es acordada a través de acuerdos de negociación colectiva trabajo por trabajo.



Aunque de acuerdo con el Artículo 36 de la Constitución, los salarios deben ser proporcionales a la calidad y cantidad del trabajo realizado y también lo suficientemente altos para proporcionar una subsistencia mínima para el trabajador y su familia, en Italia no existe un salario mínimo por ley, y por lo tanto no existe.



No hay una legislación separada para eso. Alrededor de la mitad de los empleados en el país están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva, donde los salarios siempre se establecen.

Milán, Italia. Foto: José Alberto Mojica Foto:

ELTIEMPO.COM/APP