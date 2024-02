Trabajadores jóvenes, los menos favorecidos con alza salarial en la última década

Los trabajadores jóvenes del país, aquellos que están entre los 21 y 25 años de edad, ha sido los menos favorecidos en términos de ingresos en la última década, pese a que el producto interno bruto (PIB) colombiano creció 36,8 por ciento real en ese mismo periodo (2012-2022). El ingreso real de este grupo poblacional ha caído cerca de 3 por ciento, mientras que para aquellos que se encuentra entre los 30 y 45 años, quizás la etapa más productiva, ha aumentado en promedio, 8,9 por ciento.



El hallazgo es del centro de estudios económicos Anif, que en un análisis sobre la evolución del ingreso por edades en Colombia en la última década encontró que esa caída en el ingreso de los jóvenes puede ser consecuencia "del estancamiento en la calidad de la educación. Si bien los indicadores de cobertura educativa muestran mejoras significativas, los de calidad no siguen la misma línea".



El informe también destaca, que hubo un aumento significativo para el rango de los mayores de 65 años, y que consecuencia de ese crecimiento del PIB del país en esa última década, superior incluso a la de Perú (34 por ciento), Chile (27 por ciento) o México (13 por ciento), el ingreso mediano de los colombianos ha aumentado 5,5 por ciento.



En su informe el centro de estudios destaca que en términos de educación, calidad y cobertura, el país no muestra avances significativos lo que puede tener un impacto importante en la mejora de los ingresos de las personas.



Destaca, por ejemplo, que en Colombia las diferencias en la calidad educativa nacen desde tempranas etapas del ciclo de la vida; que las tasas de cobertura en educación superior han aumentado en diez años, pero prácticamente la mitad de los jóvenes en edad de estudiar no lo hace y que la formación en segmentos como la educación técnica y tecnológica, clave para lo que demanda el mercado laboral, cayeron en los últimos 10 años.

Evolución de los ingresos de los colombianos por rango de edad en la última década. Foto: Anif

Las soluciones

Frente a esa situación, y con miras a mejorar la productividad, y por esa misma vía el ingreso de los jóvenes e impulsar la economía del país, Anif considera que, se deben

tener en cuenta algunos elementos que competen tanto al mercado laboral como al sistema educativo.



Es preciso, advierte, "cerrar las brechas existentes en el sistema educativo colombiano en los primeros niveles. La diferencia entre colegios públicos y privados profundiza la desigualdad en etapas más tardías de la vida y compromete la productividad laboral".



Agrega que, si bien se ha transitado un camino positivo en términos de acceso y cobertura educativa en todos los niveles, ahora hay que enfocar los esfuerzos en mejorar la calidad.



Pero la soluciones no vienen solo del lado de la educación. El centro de estudios señala que en el frente laboral también se necesitan acciones, como medidas para fortalecer la formación para el trabajo en sectores que requieren las empresas, por ejemplo, tecnología y sector de las TICs.



También, se debe aumentar la competencia en oferta de educación técnica y tecnológica e incentivar programas de corta duración. Otra acción debe ir encaminada a fortalecer la formación para el trabajo de manera virtual, que según Anif, "ha demostrado reducir los costos directos e indirectos de la educación y es un mecanismo flexible y de fácil adaptabilidad".



Por último, recalca la necesidad de crear mayores oportunidades para el ingreso de los jóvenes al primer empleo que son los más perjudicados en cuanto ingreso mediano

se refiere.



"En el pasado se han implementado programas exitosos de incentivos tributarios para contratación joven que han arrojado resultados favorables, por lo que reforzar esos programas podría conducir a resultados positivos en términos de ingresos laborales", puntualiza el centro de estudios en su más reciente informe.