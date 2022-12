Hace pocos días el Gobierno y los representantes de los empleadores y de los trabajadores llegaron a un acuerdo que fija el aumento del salario mínimo de 2023.



De esta forma, subió un 16%, por lo que pasará de 1’000.000 de pesos colombianos a $1’160.000. Adicionalmente, el auxilio de transporte aumentará 20%, alcanzando los 140.606 pesos. En total, la suma será de 1’300.606 pesos.

Este aumento corresponde también al salario que reciben las empleadas domésticas. Aunque vale la pena hacer una diferenciación: hay personas que cumplen jornada diaria y otras que están de tiempo completo, incluso viven en el hogar donde laboran.



En estos casos, el salario diario no podrá ser inferior a $38.666 más el auxilio de transporte diario ($4.686). Es decir, recibirá $43.325.



En algunos casos viven en el mismo lugar, pero eso no significa que su jornada deba extenderse. Foto: iStock

Cale decir que la formalización de este tipo de empleo ha sido un objetivo del Ministerio de Trabajo. En este sentido, fija varias pautas:

Derechos de los trabajadores domésticos

- Afiliación al sistema integral de seguridad social

- Prestaciones sociales: auxilio de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, auxilio de transporte, calzado y vestido de labor

- Una remuneración no menor al salario mínimo legal vigente que puede ser proporcional al tiempo laborado. Además, pago de horas extras cuando se causen

- Jornada de trabajo no superior a 8 horas. Si es un trabajo interno esta no debe superar las 10 horas



Deberes de los trabajadores domésticos

- Exigir al empleador la afiliación a la seguridad social y al subsidio familiar

- Cumplir con sus obligaciones laborales

- Informarse sobre sus derechos para hacerlos valer

