Empresarios y trabajadores destapan cartas frente al salario del 2020

Empresarios y trabajadores destaparon sus cartas sobre lo que podría ser el incremento del salario mínimo para el 2020, en la reunión que se lleva a cabo hoy martes. Los separa una diferencia de 33.000 pesos.

Mientras que las centrales obreras presentaron una propuesta integral (salario + auxilio de transporte) de 1'000.000 de pesos, que representa un incremento del 8 por ciento frente a la suma de estos dos factores para el salario vigente, los empresarios presentaron una propuesta integral de 966.779 pesos, es decir, un incremento del 4,5 por ciento frente a la suma de los mismos datos.



El gremio Acopi, de mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), que representa el 96 por ciento del tejido empresarial del país, le apuesta a un 4,5 por ciento, según confirmó su presidenta, Rosmery Quintero.



Esta cifra, desde su perspectiva, estaría en el punto de equilibrio para que no se frene la generación de nuevos empleos y a la vez represente un incremento que permita que el trabajador no pierda su poder adquisitivo con los aumentos en el costo de vida que tradicionalmente se presentan desde enero.



En entrevista con EL TIEMPO, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sostuvo que buscarían un incremento que no se convirtiera en un obstáculo para la generación de empleo, en tanto que esperaban que este año se buscaría un acuerdo sobre este tema fundamental para millones de colombianos.



