Gastos básicos del hogar, lo que más consume el salario mínimo en Colombia

Con el fin de entender en detalle la relación entre los salarios mínimos en los diferentes países de la región y los costos básicos de vida, la consultora de temas laborales Littler Mendelson realizó una comparación, a partir de varias fuentes, sobre estas dos variables.



Si se analiza en dólares, el salario mensual de Colombia (231 dólares) está entre los más bajos. Está por encima de otras economías como México (215 dólares), República Dominicana (211 dólares) y Brasil (217 dólares) y también más alto que Nicaragua (132 dólares) Cuba (87 dólares) y Venezuela (1 dólar). Pero el país dista mucho de los datos más altos, como es el caso de Panamá (625 dólares), Costa Rica (512 dólares), Chile (441 dólares), Uruguay (423 dólares) y Ecuador (400 dólares).



Juan Carlos Varela, director de Global Littler, precisó sin embargo que más que el monto en dólares, lo que se debe mirar es la comparación del salario con la canasta básica, y así también se evidencia en qué casos el salario mínimo no cubre el costo de la vida.



Así es como, en el caso colombiano, el salario mínimo no solo alcanza a cubrir la canasta básica, algo que no sucede en todos los países de Latinoamérica, sino que además estos gastos, que se estiman según cálculos de Littler en 204 dólares, representan el 88 por ciento del salario mínimo en el país.



“Es importante tener presente que Colombia es uno de los países de la región que también es menos costoso, pero también ese costo de vida en el país este año y el pasado no supone una relación justa a lo que ha pasado en el tiempo”, aseguró Varela.



Según el abogado, experto en temas laborales, el país está cada vez más atado a los precios del petróleo, y la reducción de estos ha afectado el costo de varios bienes, y por ende el costo de vida.



“Dentro del universo latinoamericano Colombia no es que esté enormemente bien, pero tampoco está mal”, añadió Varela, y aseguró que algo positivo es que, en cuanto a costos, una ventaja que tiene el país es que permite que se encuentre en un estándar alto de calidad de los productos, pero mencionó que este estándar se vio impactado por la pandemia.



De allí la importancia que tiene la discusión del salario mínimo de este año. “Con el salario mínimo, lamentablemente en el momento en que se aprueba y se incrementa cubre las brechas, pero inmediatamente la inflación hace que la brecha se ensanche. Si hacemos un microanálisis, el salario sube en escalera, pero la inflación y los costos de la cesta van en ascensor”, dijo el experto.



Situación regional

Las cifras que analizó Littler muestran cómo de los 19 países de la región en que se revisó la relación entre los ingresos promedios y los costos de vida, solo en 10 el salario mínimo es suficiente para cobijar los gastos básicos de un hogar.



Una situación similar a la de Colombia es la de Perú, que al igual que nuestro país tiene también un salario mínimo en dólares de 231 dólar, y donde el costo de una cesta básica de bienes es de 201 dólar; o Brasil, donde la canasta básica se ubica en 131 dólar, lo que implica que está 76 dólar por debajo del salario mínimo mensual.



Entre los países donde, por el contrario, el salario mínimo no es suficiente para cubrir una canasta básica están por ejemplo Ecuador, donde esta tiene un valor en promedio de 712; Bolivia, con 383 dólar y un salario de 309 dólar, o Argentina, donde el precio mensual de los bienes básicos en promedio llega a los 308 dólar, pero el salario base es apenas 290 dólar.



“Argentina, al igual que Colombia, es un ejemplo en que la brecha se abrió considerablemente. El impacto en este país fue muy fuerte por los cierres”, señaló Varela.



Por el contrario, uno de los países con el mejor salario, Costa Rica, también tiene una de las cestas básicas más económicas, de solo 78 dólar en promedio, lo que deja a sus ciudadanos una diferencia de alrededor de 434 dólar para otros gastos según en análisis de Littler.

Valor de una hora

Si bien las condiciones de cada país son diferentes, y fenómenos como la inflación y la paridad de poder adquisitivo influyen en estas comparaciones, otro ejemplo es un estudio elaborado por el portal Money, que revisó el costo de vida diario y el ingreso promedio en las naciones desarrolladas de todo el mundo para revelar dónde en el mundo se necesita más tiempo para ganar 1.000 libras esterlinas y en qué país se ganan más rápido.



Según el estudio, en Colombia se necesitan de 62 días para ganar este monto, si se toma como referencia que el ingreso diario oscila las 16,23 libras. En México se tarda 43 días y en Argentina 40.



Por: Portafolio.co