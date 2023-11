Salario mínimo: la mejor previsión de expertos lo pone en $1'310.000 para 2024

Hoy marca el inicio de las conversaciones sobre el posible aumento del salario mínimo para el año 2024, con estimaciones que sugieren que podría alcanzar los $1'310.000. Este debate se lleva a cabo en medio de consideraciones sobre la inflación y la productividad laboral registradas durante el presente año.

La mesa de concertación del salario mínimo para 2024, integrada por representantes del Gobierno, centrales de trabajadores y gremios empresariales, se instalará hoy 28 de noviembre, dando inicio a un proceso que se espera concluya antes del 15 de diciembre.



Analistas y sectores involucrados presentan diversas apuestas, con expectativas de un aumento que oscila entre el 11 % y el 13 %.

En términos prácticos, esto se traduciría en un incremento en pesos que va desde $127.600 (11 %) hasta $150.800 (13 %), situando el salario mínimo entre $1,28 millones y $1,31 millones, respectivamente.

Inicia debate para ajustar salario mínimo en 2024: proyecciones y expectativas

Las proyecciones de analistas financieros varían, siendo la más conservadora del 10 %, considerando la inflación proyectada. Casa de Bolsa estima que la inflación cerrará entre el 9,5 % y el 10 % este año, y la productividad se reducirá, lo que respalda su propuesta de un aumento del 10 %.



"La inflación cerraría este año entre 9,5 % y 10. %, mientras que la productividad del país se habría reducido este año, tal como lo refleja la desaceleración del crecimiento económico, motivo por el cual consideramos que el aumento del salario mínimo podría estar alrededor de 10 %”, indicó Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa.

Las cuentas para el alza del mínimo de 2024.

Por otra parte, Grupo Bolívar propone un incremento del 11,46 %, Itaú sitúa su rango entre el 10 % y el 12 %, Scotiabank Colpatria oscila entre el 11 % y el 11,5 %, Banco de Bogotá propone un 11,8 %, Alianza Valores plantea un rango entre el 11 % y el 12 %, y Bancolombia propone un aumento del 12 %.

Andrés Langebaek, director de estudios económicos de Grupo Bolívar, explica que estas expectativas consideran la posibilidad de una productividad laboral negativa este año.

“Nosotros estimamos que la inflación de este año será de 9,66 %, con lo cual ese es el piso de la negociación. Por otra parte, la misma Corte nos dice que para el incremento del salario mínimo se deberá tener en cuenta la productividad. En este año ese incremento será seguramente negativo (nosotros lo estimamos -0,7%) por lo que no debería haber ajuste adicional por ese concepto”, indicó el director de estudios económicos de Grupo Bolívar.



Langebaek también menciona el componente de 'sorpresa política', históricamente promediando 1,8 puntos porcentuales. En consecuencia, propone que el aumento máximo del salario debería ser del 9,66 % más 1,8 %, es decir, 11,46 %.

En el extremo más alto de las estimaciones se encuentran las propuestas de las centrales obreras. La CUT plantea un aumento de dos dígitos, mientras que la CGT apuesta por un incremento del 13 %, aunque esta última aún no ha sido convocada a las mesas de concertación.

"Aún no la tenemos, la estamos discutiendo en el Comando Nacional Unitario. Cuando se conozca el cronograma, según la agenda, haremos la propuesta concreta”, señaló Fabio Arias, presidente de la CUT. "El aumento tiene que ser de dos dígitos y eso empieza en 10 % y termina 99 %”, añadió.



En ese sentido, Myriam Luz Triana, presidente de la CGT, aseguró que su apuesta es por 13 %, pero que el Gobierno no los ha convocado para las mesas de concertación.



"Sí tenemos información de que inician las conversaciones del salario mínimo, pero a esta fracción de la CGT no la han convocado, porque como nosotros no hemos sido voceros del Gobierno, sino que hemos planteado otras situaciones frente a las reformas, a nosotros no se nos ha convocado”, indicó Triana.

Salario mínimo 2024.

Triana añadió que la CGT tiene una propuesta específica, que consiste en un aumento del 13 % al salario mínimo. Además, abogan por implementar una política efectiva que congele los costos de la canasta familiar, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar pérdidas económicas.



Por otra parte, los gremios empresariales, representados por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), esperan un aumento cercano a la inflación para preservar el poder adquisitivo y evitar dificultades adicionales, especialmente para las pequeñas empresas en un mercado altamente competitivo.



Rosmery Quintero, presidente nacional de Acopi indicó que "resulta fundamental evitar aumentos salariales que excedan las correcciones necesarias para preservar el poder adquisitivo. Esto permitirá a los empresarios recuperar sus inversiones. De lo contrario, podríamos enfrentar desafíos adicionales, especialmente para las pequeñas empresas, que podrían tener dificultades para subsistir en un mercado altamente competitivo”.

Salario mínimo 2024: de cuánto podría ser el incremento



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

