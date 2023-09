Según datos del Gobierno, un total de 3,4 millones de personas -que representan el 15.7% de los habitantes- ganan un sueldo que equivale a un salario mínimo.



Por lo tanto, aunque parezca un gran reto lograr dividir sus gastos con el salario mínimo, con un buen control de su economía personal podrá llegar a fin de mes sin tener que verse alcanzado con el dinero.



Puede que muchas veces usted quiera darse un 'gustico' en alguna compra o una salida, pero es importante que recuerde los otros gastos que tendrá mientras pasa otro mes y le pagan nuevamente su sueldo.



Debe tener en cuenta que el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) en Colombia -y para este 2023- quedó en $ 1'160.000, y el auxilio de transporte en $ 140.606, conforme con decreto No. 2613 del 28 de diciembre de 2022.



Por lo tanto, tome nota de algunos consejos para que sepa administrar su dinero y no se sienta ahogado en deudas para fin de mes.

Evite deudas innecesarias

Puede que haya ocasiones en las que usted requiera de pagar algunas cosas y no tenga de otra más que pedir el dinero prestado o pagar a crédito. Pero si destina ese dinero que ahora deberá pagar con intereses en otros aspectos que no son indispensables, le puede generar una brecha en su economía personal.



Lo mejor que puede hacer, según portales bancarios, es evitar este tipo de endeudamiento y esforzarse en salir adelante dentro de los límites de lo que puede costear económicamente.



Esto se debe a que si hace una compra prescindible, solo resultará en déficits presupuestarios y problemas en el futuro si no hay suficiente dinero para reemplazarlos.

Hay deudas que no son indispensables, y si las adquiere le puede resultar en problemas a su economía.

Registre cada gasto



Llevar un registro de cada gasto que tenga, sin importar lo pequeño que pueda ser este, le ayudará a comprender qué puede dejar de lado, debido a que le puede estar generando un impacto en su presupuesto mensual, en conformidad con Juan Pablo Herrera, decano de la facultad de economía de la Universidad Externado de Colombia.



"Es necesario ser consciente del impacto que tienen los denominados gastos hormiga para nuestras finanzas, por lo cual, se sugiere llevar control de cada gasto realizado diariamente y así, dimensionar su magnitud en un periodo semanal, mensual o incluso anual”, comentó Herrera, en una entrevista con EL TIEMPO.



Los gastos hormiga son las pequeñas cantidades de dinero que se gastan de forma inconsciente, pero que dejan marca en sus finanzas.

Mantenga un presupuesto

Una de las mejores opciones que tiene es planificar sus gastos, esto le ayudará a comprender lo que puede o no costearse en un futuro.



Con una agenda podrá evitar gastar de más dividendo el valor de los pagos que deba hacer, y dejando un saldo para esos 'gusticos' que se quiera dar.



“Al tener en cuenta las tendencias de consumo, podrá tomar acciones efectivas a la hora de comprar algo”, según la página oficial de la asesora financiera, Rankia Colombia.



Además, también puede crear un plan de ahorro que lo ayude en un mañana.

