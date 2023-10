Así va la puja por el incremento del salario mínimo para 2024, según líderes gremiales

A tan solo tres meses de que se acabe el 2023, ya se empieza a hablar del aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año.



Desde mediados de octubre, los diferentes sectores gremiales, empresarios y trabajadores comienzan a hacer las apuestas por lo que sería el incremento en el salario y las proyecciones para el futuro.



Y si bien es cierto que la decisión sobre el aumento en los salarios será conocida durante el último mes del año, ya se adelantan las conversaciones sobre cuál sería el porcentaje que debe tener dicho incremento.



Durante el último periodo, los colombianos recibieron un 16 por ciento adicional en el pago de su nómina, lo que se tradujo en el paso de 1'000.000 a 1'160.000 pesos colombianos

Mauricio Santa María, presidente de Anif y exministro de la Protección Social.

El acuerdo se dio tras las conversaciones entre el Gobierno Nacional y varios sectores trabajadores que lograron establecer una de las cifras más altas durante los últimos años.



Sin embargo, las proyecciones para este año se ubican en cifras de uno o dos dígitos.



Uno de los primeros en referirse al tema fue Mauricio Santamaría, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, quien aseguró que el salario mínimo para el 2024 no debería subir más de un 9 por ciento.



El experto aseguró en diálogo con la revista Semana que pensar en que el incremento sea de dos dígitos es algo que "no se compadece con la realidad".



“Decir que va a subir el salario mínimo en dos dígitos, cuando todos esperamos que la inflación del año entrante y de este año sea de un dígito, es una propuesta que no se compadece con la realidad”, aseguró Santamaría.

Imagen de referencia.

Por otro lado, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró en diálogo con EL TIEMPO que desde ese gremio trabajador se está evaluando cuánto será la petición del aumento.



"Lo que vemos es que este año a pesar de que se elevaron los salarios por encima de la inflación, no se generó más. Al contrario, ha venido descendiendo y está en 10,99 por ciento en agosto. Eso es un punto a favor para la discusión", aseguró Arias.



Así mismo, puntualizó que no se ha tomado una decisión, pero que se intentará presentar una propuesta unificada entre la central de trabajadores y las cooperaciones de pensionados.

Fabio Arias, presidente de la CUT.

Dentro de las otras posturas también resalta la de Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros (Fenalco), quien había anunciado hace algunas semanas que es partidario de que el aumento del salario mínimo no sea muy grande.



Según Cabal, “volver a un nivel de salario mínimo muy por encima de la inflación, como es lo que ha ocurrido en el año anterior y en el pasado reciente, sería contribuir aún más al problema de la inflación”.



El líder gremial precisó que el aumento considerable del salario mínimo traería una repercusión negativa en la economía del país.

Las cifras que han sonado desde el Gobierno

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonila.

Altos funcionarios del Gobierno ya han dado ideas de cuál sería el aumento del salario mínimo durante el 2024 para los trabajadores del país.



Según Diego Guevara, viceministro de Hacienda, el alza podría ser de dos dígitos, tal como se dio en el último periodo.



“Con una alta inflación, no tenemos duda de que el aumento estará en dos dígitos. Esta cifra se contempla por el comportamiento que ha venido registrando la inflación en Colombia, que, si bien ha cedido, se mantiene por encima del 11%”, comentó el funcionario de la cartera de Hacienda.



Entre tanto, el ministro Ricardo Bonilla también ha coincidido en dichas proyecciones, teniendo en cuenta que se prevé que la inflación cierre este 2023 en un 9,8 por ciento.



