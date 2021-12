Este martes el presidente Iván Duque anunció que, tras llegar a un acuerdo con los gremios y sindicatos, el salario mínimo que regirá en 2022 será de un millón de pesos, tras un incremento del 10.7 %. Cifra que también se aumentó en el subsidio de transporte, que quedó en 117.172 pesos.



De acuerdo con las empresas que participaron de la negociación, el incremento se dio como un compromiso con la reactivación económica, tras los buenos resultados de la economía colombiana de los últimos meses.

"Hemos vivido momentos difíciles, pero hay que llevar a cabo este esfuerzo. A través de estos avances traemos beneficios y potenciamos la inversión que necesitamos", explicó el empresario caleño César Caicedo.

Por su parte, Duque catalogó el incremento del salario mínimo como un hito para el país: "Se está haciendo historia en Colombia, se ha logrado el aumento real del salario mínimo más importante en casi 50 años, y el aumento nominal más importante de este siglo", destacó.



(Lea también: Posiciones a favor y en contra de aumentar 10,07 % el salario mínimo).



Tras la noticia, muchas personas se preguntan qué impacto tiene el aumento del salario mínimo en el sueldo de los trabajadores que gana más o menos dinero.

El subir el salario mínimo no le hace un favor a la formalización, pero tampoco cambiará la realidad FACEBOOK

TWITTER

Lo primero que hay que tener en mente es que, según cifras del Dane, cerca de 9.3 millones de colombianos reciben menos de un salario mínimo, entre otras cosas, porque la pandemia obligó a varios trabajadores a migrar a la informalidad. En ese sentido, son personas cuyos ingresos poco o nada se ven beneficiados.



(De interés: El salario mínimo en Colombia versus los del resto de América Latina).



"El subir el salario mínimo no le hace un favor a la formalización, pero tampoco cambiará la realidad de muchas personas, parece un aumento muy grande en términos nominales, pero en términos reales no lo es", explicó Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado, a 'Portafolio'.



Sin embargo, para Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, el incremento del mínimo ayudará a incentivar la mejora de otros rangos salariales en la medida que mejore el crecimiento económico del país. Más aún, teniendo en cuenta que el salario promedio en Colombia es cercano al mínimo.

Facebook Twitter Linkedin

El salario mínimo sirve de base a los empleadores para incrementar los sueldos de otros empleados que ganan más. Foto: iStock

(Puede leer: Los países del mundo que no tienen un salario mínimo).



Así las cosas, existe la posibilidad de que los empleados con otros rangos salariales también tengan un incremento en sus sueldos basados en el mínimo, pero no necesariamente es igual al 10.7 % del salario mínimo.



"El salario mínimo siempre es un salario de referencia, en la medida en que aumenta, los demás también terminan aumentando, pero no necesariamente aumentan en la misma proporción. En general quienes ganan entre 1 y 13 SMMLV, los que no tienen un salario integral, reciben menos", explicó Farné.

¿Qué sube con el mínimo?

Así las cosas, aunque el incremento en el mínimo no necesariamente signifique mejoras en otros salarios, lo cierto es que sí representa un impacto otros pagos. Por ejemplo, en el de la cuota moderadora de la EPS y los aportes a pensión, este último solo para quienes ganen el mínimo.



(Siga leyendo: Este ha sido el incremento real del salario mínimo en los últimos años).



Además, el 10.7 % de incremento será tomado como referencia por las aseguradoras para subir la tarifa del Soat, aunque en este caso también se tienen en cuenta otros factores como la accidentalidad.

Más noticias

La lucha de 2,2 millones de colombianos para volver a la clase media



Los 20 hábitos que no le permiten ser millonario



Fórmula Greene: averigüe cuánto dinero debería tener ahorrado según su edad



Tendencias EL TIEMPO