Este martes se conoció la noticia de que el salario mínimo en Colombia para el 2022 quedará en 1’117.772 pesos. Esto implica un aumento del 10,07 por ciento en el valor actual del mínimo y un auxilio de transporte establecido en 117.772 pesos.



Aunque muchos podrían pensar que el salario mínimo es un valor existente en todos los países, lo cierto es que no es así, pues algunos de ellos no cuentan con un sueldo mínimo para sus trabajadores.



Entonces, ¿cómo funciona el salario en dichos países? Le contamos.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un salario mínimo es “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un período determinado”.



Su finalidad, según la OIT, es proteger a los trabajadores de recibir remuneraciones extremadamente bajas.



Según dicha Organización, al menos el 90 por ciento de los estados miembros de la OIT tienen un salario mínimo establecido. ¿Quiénes no lo tienen?



Suiza

Según el diario ‘El País’, en Suiza 23 de los 26 cantones del país no tienen un salario mínimo.



La última ciudad en aprobar un salario mínimo en dicho fue Ginebra, pues la pandemia del covid-19 obligó a hacerlo por el bien de los trabajadores.



Según ‘El País’, tras la celebración de un referendo, los ciudadanos aprobaron que los empleadores paguen un salario mínimo de 23 francos por hora, es decir, 21 euros por hora.



Así, al mes los empleados pueden ganar mínimo 3.700 euros (16 millones de pesos al cambio actual, el salario mínimo más alto del mundo).

En Suiza 23 de los 26 cantones del país no tienen un salario mínimo. Foto: iStock

Dinamarca

Este país europeo no tiene un salario mínimo establecido por el gobierno. El salario depende del sector en el que trabajen los ciudadanos. Según el portal especializado ‘Finanzas Claras’, por lo general cada sector económico fija sus salarios en una negociación colectiva.



Según señala también el portal ‘Empresa GD’, en estos países por lo general los sindicatos se encargan de negociar el esquema laboral.



A pesar de no haber un valor fijo, el salario por hora está entre los 12 y 15 dólares (casi 60 mil pesos la hora).



En Dinamarca el salario depende del sector en el que trabajen los ciudadanos. Foto: iStock

Italia

En Italia tampoco existe un salario mínimo estipulado para todo el país. Según la agencia EFE, los contratos colectivos de cada profesión son los que determinan el pago mínimo de cada una de ellas.



“La ley italiana no fija ningún salario mínimo. No obstante, la mayoría de los trabajadores están cubiertos por un acuerdo sobre el salario básico, establecido mediante negociación colectiva”, explica la OIT.



Sin embargo, desde hace algún tiempo algunos políticos piden que se establezca un salario mínimo de 9 euros por hora (más de 40.400 pesos colombianos).

Los contratos colectivos de cada profesión son los que determinan el pago mínimo en Italia. Foto: BALTI TOUATI / EFE

Austria

No hay un salario mínimo legislado en Austria, según el diario 'ABC'.



“El amplio poder negociador de sus sindicatos, que dialogan directamente con los empresarios para pactar los convenios, permite al Estado no intervenir para fijar mínimos”, reporta el diario 'ABC'.



En el pasado, los partidos sí han hecho propuestas para establecer un salario mínimo mensual de 1.700 euros (7.6 millones de pesos).



En Austria, los partidos sí han hecho propuestas para establecer un salario mínimo mensual de 1.700 euros. Foto: AFP

Finlandia

Según el portal ‘Info Finland’, la ley de dicho país no establece qué salario debe pagarse a los trabajadores. Estos salarios se estipulan en convenios colectivos entre empleados y empleadores.



“En el anuncio del puesto de trabajo vacante y en el contrato de trabajo se puede indicar que el salario es conforme al convenio colectivo”, dice el portal.



Otros países como Noruega, Islandia, Chipre y Suecia tampoco tienen un salario mínimo. Allí los sueldos también dependen de los acuerdos colectivos.



“Cada sindicato pacta distintas condiciones de trabajo según sus tareas. Y las empresas dedicadas a este rubro deben adaptarse a la ley”, dice un portal especializado en migración.



Tendencias EL TIEMPO

