Si gana más de un salario mínimo, ¿se incrementaría su pago en 2024?, le contamos

A partir del primero de enero de 2024, el salario mínimo en Colombia aumentó. Tras la expedición del decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023, se decidió un porcentaje de incremento del 12 por ciento, dejando el salario nacional en $1.300.000 pesos.



2,5 millones de personas ganan un salario mínimo en Colombia Foto: iStock

Este ajuste anual es el resultado de las negociaciones entre los empresarios y los gremios de las centrales obreras. Sin embargo, se debe destacar que en esta oportunidad no fue posible determinar un incremento en acuerdo debido a las deferencias entre las propuestas de ambas partes.



Por el contrario, las nuevas cifras fueron decididas por el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro, que estableció, también, un aumento del 15.2 por ciento en el auxilio de transporte, fijándolo en un total de 162 mil pesos.



Para determinar estos valores, que reciben más de 2,5 millones de personas en Colombia, se ponen en la mesa factores como el índice de productividad, el IPC, la inflación y el PIB del 2023 y el proyectado para este año, con el objetivo de lograr un equilibrio que beneficie a los trabajadores y a los empleadores.



Este salario se convierte en una nueva base mínima para que las empresas establezcan los sueldos de las personas que tienen contratadas. Sin embargo, ¿qué pasará con los empleados que ganan más de este ingreso?, ¿tendrán un incremento salarial?

Si gana más de un salario mínimo ¿le subirán el sueldo en 2024?

Hay que resaltar que no existe ninguna normativa o disposición legal que les indique a las empresas que deben subir los salarios superiores al mínimo.



No obstante, por disposición constitucional y legal, los ajustes al salario se deberían hacer anualmente para reconocer la pérdida de la capacidad adquisitiva que varia de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) y otros factores, según se explica en la página gubernamental Función Pública.



Daniela Caicedo, directora del equipo Laboral de la firma de abogados Brigard Urrutia, afirmó, en dialogo con el portal especializado Asuntos Legales, que no es obligatorio realizar algún tipo de aumento de salario.



"Existen varios pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en los que se ha establecido que los trabajadores con salarios superiores al salario mínimo legal no tienen un derecho automático al aumento de salario, ya que no existe ninguna norma que establezca esta obligación y que, en cualquier caso, este debiera ser convenido con el empleador", argumentó.



Con el salario mínimo en 1'300.000 pesos, por cada día de trabajo se debe pagar mínimo 43.333 pesos. Foto: iStock

A pesar de ello, la Corte ha sugerido, en reiteradas oportunidades, que los empleadores podrían realizar los ajustes a los sueldos para compensar pérdida de poder adquisitivo que se deriva de la inflación.



Considerando, en este sentido, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, en donde se señala que debe existir igualdad de oportunidades entre los trabajadores y una remuneración mínima vital y móvil que sea proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

Los salarios que si tienen que tener un incremento de forma automática e inmediata, son todos aquellos que estuvieran fijados durante el 2023 con un valor inferior al pago del nuevo salario mínimo vigente.



"Los empleadores que violenten este lineamiento se podrán ver expuestos a la imposición de sanciones por parte del Ministerio del Trabajo por un monto de 1 a 5.000 veces el salario mínimo mensual vigente, tal como lo dispone el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo” explicó Andrés Felipe Duque, abogado asociado Godoy Córdoba al medio anteriormente citado.



Se debe destacar que el pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales es una obligación legal a cargo de los empleadores para con sus trabajadores. Por ello, en caso de no recibirlos, podrá acudir a las autoridades pertinentes, como un inspector del trabajo, para exigir el pago de las mismas.



En caso de no obtener respuesta favorable en el conflicto laboral, puede presentar una demanda ante un juez laboral o ante el juez civil del circuito.

