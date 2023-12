Este sería el incremento del salario mínimo en 2024, basado en la cifra de la inflación

Quedan pocos días para que se defina cuál será el incremento del salario mínimo en Colombia para el 2024 y aún no han llegado a un acuerdo entre el Gobierno, los grupos sindicales y los empresarios.



El primer plazo para presentar las propuestas y llegar a un consenso en la mesa de diálogos era este viernes 15 de diciembre, pero no se llegó a una concertación. Por lo tanto, la decisión se tomará en próximos días.



Bajo la idea de unas reuniones bilaterales iniciales, la fecha límite será el 30 de diciembre, día máximo en el que el Gobierno deberá expedir y publicar el decreto con la fijación para el incremento del próximo año.



Al respecto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sentenció que su misión es apostarle a un acuerdo entre los gremios.



Por el lado de las centrales obreras, la más reciente propuesta presentada el martes pasado se había sentado sobre un 18 por ciento. Es decir, la idea de estos grupos es que el salario mínimo pase de los 1’160.000 pesos actuales a 1’368.800 pesos, más otros 165.915 pesos de auxilio de transporte.

Declaración de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, tras reunión para definir el salario mínimo del 2024. Foto: Ministerio de Trabajo

En lo que compete a los empresarios, estos no presentaron propuesta, ya que entregaron una carta con dos motivos que, según ellos, eran factores de preocupación: la posibilidad de fijar un aumento desproporcionado al panorama económico y discutir el alza al mismo tiempo que se tramita la reforma laboral en el Congreso.



“Esperamos una salida negociada al salario mínimo”, manifestó el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. También el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias Giraldo, aseguró: “Nuestra idea es construir en medio de la diferencia. Estamos de acuerdo en hacer ese esfuerzo”.

Fabio Arias, presidente de la CUT Foto: MILTON DÍAZ. EL TIEMPO

Dicho esto, el dato más certero que se tiene respecto a los factores que definirán el incremento es el de la inflación.



Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la cifra aproximada para el cierre de este 2023 es de 9,7%. Y, teniendo en cuenta que el incremento no podrá ser menor a la cifra de inflación, tal como lo estipula la norma, algunos expertos hacen cálculos con la proyección.



“La inflación va a terminar en 9,7% y la norma dice que no se puede incrementar por debajo de la inflación causada, ese ya es el piso. A eso se le puede incrementar la productividad, con base a eso si está alrededor de 10%”, sentenció Bonilla.



En este orden de ideas y teniendo en cuenta solo el valor de la inflación, que suele ser una base en las proyecciones de ciertos analistas, el incremento del salario mínimo sería de $112.520. Por ende, en esa proyección hipotética, el monto quedaría en 1'272.520.



Resta esperar lo que ocurra en la recta final de las discusiones.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

