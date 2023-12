Salario mínimo 2024: esta semana se conocerán propuestas de aumento

Desde el pasado 30 de noviembre el Gobierno, las centrales obreras y los empresarios están llevando a cabo las negociaciones para determinar el salario mínimo del 2024.



Sin embargo, esta semana será una fecha clave para definir este aumento, de acuerdo con el cronograma estipulado por el ministerio del Trabajo.



Hasta el 14 de diciembre se presentarán las ofertas para el alza, sin embargo, sino se llega a un acuerdo hasta el 15, este se definirá mediante decreto presidencial.

Este lunes 11 de diciembre, se llevará a cabo el análisis de datos fundamentales para esta decisión como es la inflación de noviembre y el PIB, datos entregados por el Banco de la República y el Dane.



Por otra parte, el martes 12 se presentarán las ofertas, miércoles y jueves será la concertación y el viernes 15 será el primer plazo para llegar a un acuerdo.



Desde el sector del gobierno y los empresarios se tiene previsto que el alza estará en un 12 %, es decir, que el salario mínimo para el 2024 quedaría aproximadamente en $ 1.290.000 pesos.



(Le puede interesar: El salario mínimo que lo hace de 'clase alta' en Colombia comparado con otros países)

No obstante, algunos expertos también mencionan que no se puede llegar un aumento significativo, puesto que el nivel de productividad en estos últimos meses no ha sido el esperado.



Además, esto causaría una presión inflacionaria a inicios del 2024, por lo que en reuniones de concertación efectuadas en la negociación, en las que participó Fedesarrollo, esta entidad aseguró que el alza no debería ser mayor al 9.6%. Sin embargo, el presidente de la CUT, Fabio Arias, señaló que las centrales obreras no aceptarían dicha cifra, dado que la reactivación de la economía es posible que se dé si hay una alza notoria en el salario mínimo.



(Lea más: Salario mínimo 2024: los avances de la discusión)



Se espera que el alza que se acuerde sea beneficioso para la economía del país y que no afecte el poder adquisitivo de las familias colombianas.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

