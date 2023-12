El aumento del salario mínimo afectaría el costo de la canasta familiar: ¿cómo?

El próximo 31 de diciembre es la fecha límite para que el Gobierno expida y publique el decreto en el que se concretará el porcentaje de aumento que tendrá el salario mínimo para el 2024.



El incremento de este dinero viene de la mano con aumentos en los precios de algunos productos y servicios. Sin embargo, con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los colombianos, el Gobierno nacional ha propuesto la desindexación de 204 artículos para que no se vean afectados por el cambio.



¿Cuánto va a aumentar el salario mínimo en Colombia?

Si bien, hay varias propuestas, aún no se ha definido si el aumento será de uno o dos dígitos. El gobierno, los grupos sindicales y los empresarios aún no llegan a un acuerdo.



El primer plazo establecido para presentar las propuestas sobre el incremento del salario mínimo era el pasado 15 de diciembre, pero no se llegó a una concertación. Sin embargo, para la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, la mejor opción es apostarle a un convenio entre los gremios.



En los próximos días se tienen planeadas unas sesiones extraordinarias para debatir el incremento del salario mínimo y el auxilio de transporte.



Hasta ahora, entre las propuestas más recientes, el aumento se tiene sentado sobre un 18 por ciento, por el lado de las centrales obreras. Esto quiere decir que el salario mínimo estaría en 1’368.800 pesos, más otros 165.915 pesos de auxilio de transporte.



Por otro lado, para los gremios del empresariado la cifra de incremento debe estar cercana al porcentaje de la inflación, la cual, según el Banco de la República, podría situarse entre 9.2% y 9.4% iniciando el 2024.



Los empresarios tienen factores de preocupación en este aspecto, como el fijar un aumento desproporcionado al panorama económico actual del país.



¿Qué productos van a subir con el aumento del salario?

El incremento del salario lleva consigo el aumento de los precios en diferentes productos y servicios. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

El incremento del salario lleva consigo el aumento de los precios en diferentes productos y servicios, incluyendo los de la canasta familiar.



En años anteriores se ha evidenciado el alza en servicios como la cuota moderadora de las EPS, los seguros médicos, el Soat, las multas de tránsito, servicios públicos y algunos productos de alimentos ultraprocesados.



Este año, el Gobierno nacional llevó a cabo un estudio para proteger el poder adquisitivo del salario y desligar algunos artículos del aumento del salario mínimo y que, por el contario, estén sujetos a la Unidad de Valor Tributario.



Hasta el momento se han desindexado 116 productos y servicios y se continúan estudiando otros 88.



Hay que tener en cuenta que la Unidad de Valor Tributario (UVT), es una medida que estandariza diversas cifras relacionadas con impuestos en el país, este porcentaje aumenta según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es usado para medir la inflación.



Entre los productos que estarían desligados, como propuesta del Ministerio de Trabajo, 42 pertenecen al sector transporte, 22 tienen que ver con hacienda, 22 al sector laboral y pensional y 19 con el sector de la justicia.

Lista de productos de la canasta familiar que serían desindexados



Algunos de los productos de la canasta familiar que serían desindexados son:



- Carnes de res y derivados.



- Carne de cerdo y derivados.



- Leche.



Otros servicios y productos que no tendrían ajuste para el 2024 serían:



- Servicio de veterinaria y otro tipo para animales domésticos.



-Servicios de protección social dentro y fuera del hogar



-Seguros médicos, de accidentes y medicina prepagada



-Inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias



-Servicios auxiliares y financieros prestados a cambio de una comisión explícita



-Cuotas moderadoras a EPS



-Transporte intermunicipal, interveredal e internacional



-Servicios auxiliares y financieros prestados a cambio de una comisión explícita

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

