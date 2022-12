Este año, el Gobierno, empresarios y sindicatos sorprendieron con el acuerdo que hicieron respecto al alza del salario mínimo, pues fue catalogado como uno de los más altos del siglo. El aumento fue de un 16 %, por lo que quedó un básico de $1.160.000. El subsidio de transporte subió el 20 % quedando en un definitivo de $1.300.606.

A partir del 1 de enero del 2023 las personas que ganan el salario mínimo empezarán a devengar con el aumento, pero ¿qué pasa con las que recibieron más del SMMLV durante este año?, pues así como sube el ingreso, la calidad de vida también lo hace.



La noticia para esas personas es que no existe una ley que obligue a los empleadores a subir el valor del salario.



Sin embargo, la Corte Constitucional establece que se debería ajustar el ingreso anualmente con base en una negociación individual o colectiva, que además se ajuste al incremento del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

(Siga leyendo: Las ofertas de empleos con los mejores sueldos para empezar el 2023).

Si el empleado no realiza el alza a los demás trabajadores, se estaría incurriendo en enriquecimiento sin causa propietarialidad FACEBOOK

TWITTER

“Si el empleado no realiza el alza a los demás trabajadores, se estaría incurriendo en enriquecimiento sin causa propietarialidad, porque se estaría pagando menos, es decir, es más volumen, pero por la depreciación económica colombiana ese valor se reduce”, según dijo Iván Jaramillo Jssir, abogado y director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, al portal ‘Asuntos Legales’.



Las empresas que no puedan cumplir con el alza deben demostrar ante las autoridades que hay factor financiero que las incapacita.



“Según la jurisprudencia, hay un factor financiero donde las empresas deberán demostrar que como empresarios no pueden incrementar los salarios de los trabajadores, porque al hacerlo acabaría con la compañía, en este caso un año que no se incremente no pasaría nada. Venimos de una pandemia que ha durado dos años, seguramente muchas no tienen los fondos suficientes”, asegura Karla Escobar, abogada de laboral de CMM Abogados, al portal ‘Asuntos Legales’.

Más noticias

Así puede reclamar el bono de Jóvenes en acción: 400.000 pesos para Navidad

Conozca de cuánto es el aumento del salario para empleadas domésticas en el 2023

Ofertas laborales: los colombianos prefieren el trabajo híbrido y el remoto

Tendencias EL TIEMPO