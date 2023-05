El salario integral en Colombia es el pago que reconoce el esfuerzo de profesionales con alto perfil laboral con un monto mensual que incluye prestaciones, recargos y horas extras, horas nocturnas, dominicales, festivos, entre otros, sin embargo, el empleado no recibe primas cada 6 meses y adicionalmente debe consignar las cesantías por su cuenta. Acá le contamos cómo funciona.



(Lea también: ‘Supongo que seguiré acá’, dice César Ferrari al inicio de proceso meritocrático)

El Código Sustantivo del Trabajo (CST) determina que para 2023 el sueldo integral en Colombia no puede ser inferior a los 10 salarios mínimos mensuales, más el 30 por ciento del factor prestacional, por lo que este quedó en 15.080.000 pesos colombianos.



(Le podría interesar: Reservas de petróleo y gas natural de Colombia alcanzan para menos años)

Facebook Twitter Linkedin

Cada uno de los 3 millones de hogares beneficiarios recibirá 320 mil pesos, según Prosperidad Social. Foto: Andrzej Rostek - iStock

Aunque pareciera una buena suma, lo cierto es que entre las disposiciones del CST, el artículo 132 explica que el trabajador que devengue este sueldo deberá cumplir con una serie de obligaciones.



"El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo".



(Otras noticias: Pese a caída en reservas, Gobierno no cambia su posición sobre firmar nuevos contratos)



Como se supone que este salario compensa de antemano las prestaciones sociales del colaborador de confianza de la empresa, a este le corresponde asumir pagos por contraprestaciones, pagar retención en la fuente, declarar la renta y consignar las cesantías.



Adicionalmente, estos no reciben el pago de la prima cada seis meses, sino que la cuantía se paga de manera mensual y para finalizar los empleados que cuentan con este salario no reciben subsidios, explica el CST.

Más noticias

- Tras el acuerdo pactado con la familia Gilinski, ¿Cómo será la transformación del GEA?



- ¿Con la caída de las reservas, se justifica no firmar más contratos petroleros?



- ¿Cómo se extrae el gas natural en Colombia?