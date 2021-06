Si es pensionado, ¿cómo puede saber que ya está actualizado su RUT?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) le actualizó el Registro Único Tributario (RUT), con la actividad económica 0020, a 466.491 pensionados de manera automática.



Esta cifra es lograda tanto en acciones de oficio ejercidas por la entidad como en procesos a través del módulo de autogestión.



Esta actualización es necesaria tras los ajustes en la norma que indican que desde el pasado 1 de enero de 2021, todos los contribuyentes incluyendo los pensionados, con ingresos de alguna de las actividades económicas que sufrieron cambios o desaparecieron, deben actualizar el RUT, según las resoluciones 549 del Dane y 00114 de 2020 y 005 de 2021 de la Dian.



De acuerdo con la Dian, es preciso recordar que esta actualización aplica para las personas naturales que reciben ingresos provenientes de una pensión de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riegos laborales, así como de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o devoluciones de saldos de ahorro pensional.



Si usted no ha hecho la actualización, pero quiere confirmar si la Dian ya lo hizo de oficio, lo único que tiene que hacer es ingresar a la página web de la entidad, iniciar sesión con los datos que tienen registrados y listo.



Si llega a tener problemas, ya sea porque no esté registrado en la Dian o haya olvidado su contraseña o correo, por ejemplo, puede pedir una cita virtual para que lo ayuden en estos links: agendamiento virtual 1 y agendamiento virtual 2.



Así mismo, la entidad invitó a todos aquellos pensionados que aún no registran este código de actividad económica en el RUT a realizar la respectiva actualización por medio de las opciones de autogestión y/o canales de atención o contacto telefónico dispuestos por la entidad en este link.



Finalmente, no se confunda: solo los pensionados inscritos en el RUT son quienes deben actualizarlo, declare o no declare renta.



PORTAFOLIO