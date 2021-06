Dian actualizó de manera automática el RUT de 466.491 pensionados

Este miércoles termina el plazo para que los pensionados actualicen su Registro Único Tributario (RUT) antes de que puedan ser sancionados.



Este trámite es gratis, no requiere cita alguna y se puede realizar a través del portal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Sin embargo, los pensionados que no lo realicen se podrían exponer a una sanción equivalente a 2 Unidades de Valor Tributario (UVT) por cada día de retraso, lo que equivale a 73.000 pesos diarios.



La DIAN informó que ya actualizó “de oficio” o de manera automática con la actividad económica 0020 a un total de 466.491 pensionados.



Esa actualización se debe a que desde el pasado 1 de enero de 2021, todos los contribuyentes incluidos los pensionados, con ingresos de alguna de las actividades económicas que sufrieron cambios o desaparecieron, deben actualizar el RUT.



Esta aplica para las personas naturales que reciben ingresos provenientes de una pensión de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riegos laborales, así como de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o devoluciones de saldos de ahorro pensional.



La DIAN invitó a todos aquellos pensionados que aún no han registrado este código de actividad económica en el RUT a realizar la respectivo trámite. A los que se les realizó de manera automática, deben revisar si quedó actualizado.



