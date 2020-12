Ruido: cuando en casa no hay tranquilidad

La propietaria de un apartamento al sur de Bogotá manifiesta que adquirió de contado un apartamento y con los cánones de arrendamiento pagaba la cuota de la casa en que reside.



Sin embargo, su arrendatario quien laboraba como profesor desde su lugar de residencia, le entregó el apartamento antes de tiempo por los ruidos en los demás apartamentos con obras, reuniones, videojuegos, entre otros, lo cual no ha podido ser controlado por el administrador ni por el Consejo de administración.



Después de 3 meses de estar desocupado su inmueble, necesita alquilarlo y quiere evitar un inconveniente similar. Pregunta qué otras medidas pueden adelantar y si no es la administración la encargada de garantizar la tranquilidad en el conjunto.



Relata otro residente: Desde hace 15 días el propietario del inmueble colindante ocasiona ruidos por remodelaciones, de lunes a sábados, desde 9:00 AM hasta las 10PM. Pregunta por el procedimiento a seguir.



Un tercer propietario informa: “Vivo un condominio donde somos 15 propietarios, de los cuales solo tres vivimos continuamente en este y los demás y en especial dos o tres, vienen esporádicamente los fines de semana y se dedican a realizar parrandas. El condominio en sus estatutos, hace mención a la alteración a la tranquilidad debida a ruidos y/o voces de alta sonoridad. Personalmente he manifestado por escrito mi problema ante el consejo de administración sin que se tomen medidas”.

Cada día aumentan los factores de ruido en los conjuntos, lo cual genera conflictos. Muchas administraciones actualmente no son tan presenciales e ignoran los problemas reales de cada inmueble.



Los derechos a la tranquilidad, a la intimidad y a un ambiente sano están regulados y protegidos por la Constitución y por otras normas como el Código Nacional de Policía y Convivencia que dedica varios artículos relacionados con los comportamientos que pueden afectar estos derechos y las medidas correctivas que deben imponer las autoridades de policía.



Los citados derechos van relacionados con el derecho a la salud y en ocasiones con el derecho a la vida. Su vulneración no solo se puede atribuir a los administradores y consejos o las autoridades, sino que se derivan de la falta de educación y la indiferencia ante los derechos de los demás, y el desconocimiento de las normas y de los reglamentos de propiedad horizontal y manuales de convivencia.



La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la protección de estos derechos, los límites de los ruidos, ordenando, en muchos casos, la adecuación de inmuebles para su insonorización.



De tal manera que todas las regulaciones sobre las actividades y límites relacionados, están determinadas en los reglamentos y en el Código Nacional de Policía y Convivencia.



En los casos citados, se debe acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en cada reglamento y en la Ley 675 de 2001 y, si es necesario, a la imposición de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias.



Es posible publicar los nombres de los infractores, suspender el uso de ciertos bienes comunes e imponerles multas; desde luego respetando los derechos de defensa y el debido proceso.



En cuanto a la actitud indiferente o negligente de algunos administradores se puede ejercer el derecho de petición. Una vez más recomiendo que los propietarios y residentes no deben dirigirse directamente a los infractores, pues es bien conocido que los reclamos han tenido consecuencias graves. Por ello, los administradores deben hacer respetar los reglamentos e iniciar los procedimientos.



Todo sin perjuicio de que deban acudir en determinadas situaciones a las autoridades de policía. Adicionalmente, previo análisis de cada situación, es posible instaurar la acción de tutela pues los jueces son muy estrictos para amparar estos derechos.



Por último, es pertinente recordar que el tema de los ruidos y la vulneración a los derechos a la tranquilidad, a la intimidad y a un ambiente sano tiene gran importancia en esta época, ya que muchas actividades se realizan en los sitios de residencia.



De igual forma, es obligatorio acatar las normas de utilización limitada de bienes comunes, celebración de reuniones familiares y de amigos, fiestas, obras en los apartamentos y casas y en los bienes comunes.



El Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 por el cual se imparten normas por la emergencia sanitaria y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable fue prorrogado hasta el 16 de enero de 2021 (Decreto Nacional 1550 del 28 de noviembre de 2020 ).



La Emergencia sanitaria fue prorrogada hasta el 28 de febrero de 2021 (Resolución 02230 del 27 de noviembre de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social).



Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por administradores, consejeros, y propietarios, pues contienen además disposiciones sobre actividades no permitidas en general. De igual manera se deben acatar los Protocolos de Bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social generales y para cada actividad.

NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

