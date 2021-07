Consejos para que no lo roben en cajeros automáticos

Es mitad de año, tiempo de vacaciones y pagos de prima para muchos. Pero también es el momento en el que se incrementan los hurtos en varias ciudades del país, sobre todo en lugares como los centros comerciales o lugares cercanos a las oficinas.

Con la reactivación económica tras varios meses de restricciones por la pandemia del nuevo coronavirus, millones de personas han retornado a sus actividades usuales, entre ellas, el retiro de dinero en efectivo en cajeros automáticos.



(Bancos, a permitir mayores retiros de dinero por cajeros electrónicos)



Siga estos consejos de expertos para que no lo roben en estos lugares:



1. Observe el entorno. Antes de usar un cajero automático, verifique el lugar en el que está ubicado y vea qué personas están alrededor. Los delincuentes suelen mimetizarse muy fácil.



2. Trate de no ir solo. Si es posible, vaya acompañado a hacer la transacción. Su acompañante puede servir de 'cortina' afuera del cajero, como si se tratara de una persona en la fila, o al interior del mismo.



3. Revise el cajero. Tómese unos segundos para darle una mirada al teclado, la pantalla y los elementos que hay. Fíjese si hay algo pegado en la ranura donde ingresa su tarjeta. La sensación de mucho calor en el lugar, en ocasiones, puede ser sinónimo de que el cajero ha sido vandalizado, pues podrían haber cámaras ocultas o elementos electrónicos para clonar las tarjetas.



4. ¡Pilas con el dinero! Si retira dinero y este no sale de la ranura, alerte de inmediato al 123 o a la Policía, y no se vaya del lugar. Hay ladrones que ponen trampas para que el dinero quede atascado.



Trate de no ser tan evidente, en caso de que cuente el dinero. Los delincuentes son tan hábiles que pueden detectar, con el movimiento del codo, cuánto usted retiró. En caso de que lo vaya a hacer, procure estar con su acompañante. Ojo: no guarde todo el dinero en un mismo lugar, sobre todo si es una cantidad mayor.



(¿Qué hacer si recibe billetes falsos o en mal estado en un cajero?)



5. No acepte la ayuda de extraños. Cuando está en el cajero, haga caso omiso a cualquier persona que no conozca y le 'ofrezca ayuda'. Si se trata de un funcionario, verifique que esté plenamente identificado. Si tiene dudas en alguna transacción, es preferible que se dirija a la entidad correspondiente.



EL TIEMPO