La época navideña viene siempre acompañada de un incremento de compras, muchas de ellas efectuadas a través de canales virtuales, lo que es aprovechado por delincuentes cibernéticos. De hecho, según datos de Puntos Colombia, durante diciembre crecen en un 8 % los casos de fraude.



Es por eso que protegerse en términos de ciberseguridad se convierte en un aspecto clave para evitar robos durante el último mes de año. Uno de esos factores más importantes son las contraseñas, pues, de acuerdo con datos de Eset, el 30 % de los usuarios en Latinoamérica usa dos o tres contraseñas para todos sus servicios.



“Las temporadas de alta transaccionalidad, como Navidad y la compra de útiles escolares en diciembre, es irónicamente, el momento en el que las personas más se relajan en la forma de realizar operaciones digitales. Por el contrario, debería ser la época en la que más cuidadosos debemos ser con nuestra información y más cautelosos hay que estar al recibir ofertas y promociones engañosas”, advierte Paulo Cadena, director de Seguridad y Riesgo de Puntos Colombia.

Tenga en cuenta estas recomendaciones para hacer compras seguras por Internet. Foto: iStock

Así las cosas, los expertos recomiendan que, si maneja una única clave, esta no se base en datos personales como fechas de nacimiento o números de documentos de identificación, pues para los ciberdelincuentes son más fáciles de adivinar.



Otras contraseñas fáciles de adivinar son las que incluyen series numéricas como "123456" o "54321", que incluso están entre las 10 claves más utilizadas en Colombia, según Nordpass.

"En nuestra aplicación móvil de Puntos Colombia, nosotros brindamos una clave dinámica de un solo uso y con vida de 1 minuto

TWITTER

Sin embargo, hay más recomendaciones. Por ejemplo, no usar la misma clave para todos los canales, puesto que tener una homogeneidad en esta información privada facilita el trabajo de un estafador y así no solo estaría comprometida la seguridad de una cuenta, sino de varias.



Para evitar este tipo de situaciones, varias empresas han implementado medidas como las claves dinámicas, las cuales cambian constantemente y permiten evitar fraudes. “En nuestra aplicación móvil de Puntos Colombia, nosotros brindamos una clave dinámica de un solo uso y con vida de 1 minuto, la cual puede utilizarse para las redenciones en todos lo canales físicos o en la Tienda Online, de esta forma siempre tendrá una combinación numérica diferente como clave, la cual no tendrá la necesidad de memorizar”, explica Cadena.



Por último, tenga en cuenta otros métodos de estafa como el phising (correos electrónicos que piden información personal), mensajes de texto o llamadas telefónicas donde soliciten datos como claves. Esto, al igual que mensajes de urgencia o bloqueos de sus cuentas, son los métodos más usados por los delincuentes.



En caso de tener dudas sobre alguna situación sobre sus cuentas, la recomendación es comunicarse directamente con su entidad bancaria a través de canales oficiales.



