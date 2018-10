La seguridad en internet preocupa cada vez más a los colombianos

El fraude con tarjetas bancarias y el robo de identidad son las principales preocupaciones en materia de seguridad de los colombianos. Según el Índice de Seguridad de Unisys, el 89 por ciento de los consultados dice "estar seriamente preocupado” por estos fenómenos.

Esta medición se realiza mediante encuestas a consumidores de 13 países, y calcula la percepción de los consumidores sobre diferentes asuntos relacionados con la seguridad.



Lo que más inquieta tiene que ver con temas que ponen en riesgo los datos personales. En cuanto al robo de identidad, existe un aumento de 22 puntos en el índice de personas que están seriamente preocupadas (86 por ciento en comparación con el 64 por ciento en 2017), y el temor al fraude con tarjetas bancarias ascendió 55 puntos con respecto al dato del año pasado.



Quienes tienen esta percepción temen “que otras personas obtengan y utilicen los datos de su tarjeta de crédito o débito”, señala el estudio. Este pensamiento ha crecido en el mundo, donde los ciudadanos están más preocupados por perder su identidad o información personal que por cuestiones como guerra, terrorismo o desastres naturales.



Esta preocupación entre los colombianos se refleja en bajos índices de confianza en las entidades bancarias. Unisys se refiere a “los datos personales almacenados en la nube” como uno de los temores, pues los encuestados en el país perciben que esta información de alto valor no está siendo protegida como debería ser, ya que “las organizaciones que la administran no están tomando las mediadas de seguridad necesarias”.



Menos de la mitad, 47 por ciento, confía en que las entidades sí están tomando las medias correspondientes para proteger estos datos.



Pero la sensación negativa en materia de datos personales no pasa solamente por el rol que cumplen estas entidades. A los colombianos les preocupan los 'hackers'. La influencia de las redes sociales ha llevado a que muchos proporcionen datos relevantes que están expuestos, razón por la cual un 64 por ciento mostró preocupación porque les roben sus datos de sus redes.

Las cifras del país dan cuenta de que ha cambiado la perspectiva en seguridad de los ciudadanos. Tan solo hace un año, la encuesta mostraba que uno de los puntos que causaban preocupación para las personas en Colombia era el crimen organizado. Pero ahora los problemas que inquietan, según la opinión de las personas, vienen de otro lado. Y esto tiene que ver con entidades públicas y los servicios que ofrecen.

Preocupa la tecnología

Los colombianos se sienten más inseguros por los inconvenientes que existen con el desarrollo de infraestructura y servicios como gas, petróleo y agua. Concretamente, quienes tienen este punto de vista son dos tercios de las personas encuestadas, las cuales temen que estos servidores no estén “tomando medidas para proteger sus operaciones”.



El estudio de la compañía Unisys también advirtió que la tecnología es otra de las cosas que les preocupan a los colombianos, quienes no ven con malos ojos la implementación,en sus dispositivos móviles, de un botón que les permitiera avisar a las autoridades competentes en caso de que se presentara una emergencia, pensamiento que compartieron 97 por ciento de los nacionales encuestados.



Un 39 por ciento estaría dispuesto a que la policía tuviera acceso prudencial a sus dispositivos para saber en dónde se encuentran si en dado caso la situación lo requiriera.



Colombia fue, con Argentina, el país donde más se incrementaron los niveles de preocupación en comparación con la cifra del 2017. Esto tiene sustento en que, según la encuesta realizada, la población de un país en vías de desarrollo tiene más inquietudes acerca de diferentes temas que las que se tienen en un país desarrollado. Países como el Reino Unido y Bélgica también reportaron un aumento de sus preocupaciones respecto a diferentes asuntos, pero de forma más moderada.



Los niveles de preocupación son más grandes en determinados niveles de la población nacional. Por ejemplo, las mujeres estuvieron 11 puntos por encima de los hombres; las personas con ingresos más bajos se ubicaron 22 puntos por encima de quienes cuentan con ingresos más altos, y los que están en un rango de edad de 18 a 34 años están 28 puntos más preocupados que los que tienen entre 45 y 65 años.

El 98 por ciento de los colombianos están “extremadamente o muy preocupados por al menos una de las áreas de seguridad cubiertas por la encuesta FACEBOOK

TWITTER

El trabajo de Unisys, que incluyó a otros países de la región como Brasil y México, informó que el 98 por ciento de los colombianos están “extremadamente o muy preocupados por al menos una de las áreas de seguridad cubiertas por la encuesta”, es decir, por asuntos relacionados con la seguridad nacional, financiera en internet y seguridad personal.



En el país existe una tendencia de respaldo al uso de las tecnologías que ayuden a proteger la información. Entre las que mencionan las personas están la biométrica, porque “les hace la vida más fácil y aumenta sus niveles de seguridad personal”.

También apoyan las aplicaciones móviles, que van desde el entorno de emergencias médicas hasta otras como sensores en el equipaje.

Los índices aumentaron

El índice global de seguridad general de Colombia tiene un valor de 216 puntos sobre una escala de 0 a 300, de acuerdo con los parámetros que utiliza Unisys en su estudio. La cifra que corresponde al país tiene el segundo nivel más alto entre las 13 naciones observadas. Los números muestran que Colombia está “muy por encima del promedio global”, que es de 173 puntos.



El índice del país experimentó el mayor aumento en lo que se ha registrado durante este año, dado que, comparándolo con el del 2017, la cifra tuvo un repunte de 47 puntos. Otro de los países que también subieron fue Argentina.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS