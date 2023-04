Cada año, millones de dólares en criptomonedas son robados por ciberdelincuentes en todo el mundo. Esta moneda se ha convertido en un objetivo muy atractivo y a medida que su valor sigue aumentando, también lo hace el interés de los hackers por robarlas. Pero no todo está perdido, ya que hay medidas que puede tomar para proteger sus inversiones.

De acuerdo con el portal 'Seon', dedicado a detectar fraudes informáticos, estos ocurren principalmente durante la conversión del dinero fiduciario en criptomonedas. Los estafadores utilizan números de tarjetas de crédito robadas para comprar criptomonedas, lo que puede generar la devolución de cargos.



Sin embargo, existen otras formas en las que los ciberdelincuentes llevan a cabo fraudes con criptomonedas, aprovechándose de la novedad de la tecnología blockchain y la falta de regulación en algunos casos.



Para el portal especializado, una de las principales preocupaciones es la verificación de identidad, ya que los estafadores utilizan identificaciones robadas o falsas para evadir los controles KYC y AML (Know Your Customer y Anti Money-Laundering).

Una criptomoneda es una moneda digital que utiliza la criptografía para garantizar y verificar la seguridad de las transacciones, así como para controlar la creación de nuevas unidades. Foto: iStock

¿Por qué es importante protegerse?

El fraude en el ámbito de las criptomonedas es un problema que va en aumento y, según el 'Better Business Bureau', ocupa el segundo lugar entre las peores estafas para los negocios en Norteamérica.



También señala que la pérdida media por fraude con criptomonedas es de $300 por cliente, lo que demuestra el impacto significativo de estas actividades ilegales en la economía de los consumidores.



También revela que el 32 por ciento de estas estafas involucraban la compra o intercambio de criptomonedas por bienes, servicios o moneda fiduciaria y el 23.4 por ciento tenían que ver con la compra de activos digitales que se promocionaban como oportunidades de inversión.

Modalidades de robo

Con la creciente popularidad de estas monedas virtuales han surgido varias modalidades de fraude. Desde estafas de inversión hasta robos de billeteras virtuales, los ladrones han encontrado formas ingeniosas de aprovecharse de los inversores desprevenidos.



La página de seguridad informática 'Kaspersky' explica algunos de los métodos más comunes que utilizan los hackers para robar criptomonedas:

Sitios web falsos

Los delincuentes imitan las plataformas de intercambio o las billeteras de criptomonedas que suelen tener nombres de dominio muy similares a los originales, pero con ligeras variaciones. Pueden operar de dos maneras diferentes:



-Páginas de 'phishing': toda la información que se ingresa se filtra a los estafadores

-Robo directo: donde el sitio aparentemente permite la retirada de una pequeña cantidad de dinero, pero una vez que se invierte más dinero, el sitio puede cerrarse o rechazar la solicitud de retiro.

Inflar y vender

En esta modalidad, los estafadores promueven una moneda o token a través de redes sociales y correo electrónico. Los comerciantes se sienten atraídos por la publicidad y compran la moneda, lo que aumenta el precio.



Los delincuentes venden entonces sus propias participaciones, lo que provoca una caída del valor del activo. Esta operación puede suceder en cuestión de minutos.

Aplicaciones falsas

Otra forma es mediante la creación de aplicaciones falsas de criptomonedas que se pueden descargar en Google Play o la App Store de Apple.



Aunque las autoridades eliminan rápidamente estas aplicaciones falsas, miles de personas han caído en la trampa y han perdido dinero.



Los inversores deben estar alerta y verificar su autenticidad antes de descargarlas para evitar caer en manos de estafadores.

Otras modalidades

Existen otros tipos que implican engañar a los inversores para que compren criptomonedas falsas o prometiendo rendimientos falsos, utilizando tácticas como hacerse pasar por famosos o empresas influyentes, enviar mensajes ingeniosos o amenazar a los usuarios.

Señales para identificar un posible fraude

Según la empresa de seguridad, existen algunas señales que le pueden ayudar a evitar caer en algunas de estas trampas. Aprenda a identificarlas:



Promesas de rendimientos asegurados: cualquier oferta de criptomonedas que prometa ganancias seguras es sospechosa.



Documento técnico mediocre o inexistente: debe haber un documento técnico que explique su diseño y funcionamiento. Si el documento no tiene sentido o no existe, hay que tener cuidado.



Marketing excesivo: si la oferta incluye promesas extravagantes sin respaldo y un excesivo marketing para recaudar dinero rápidamente, es una señal de alerta.



Miembros del equipo anónimos: si no se pueden encontrar las biografías de las personas que están detrás de ellas y no tienen una presencia activa en las redes sociales, hay que tener precaución.



Dinero gratis: cualquier oportunidad de inversión que le prometa esto, ya sea en efectivo o criptomonedas, es probablemente falsa y debe ser evitada.

¿Cómo protegerse?

A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, las transacciones con criptomonedas son irreversibles. Esto significa que si un ladrón obtiene acceso a su billetera virtual y transfiere sus criptomonedas a otra dirección, es poco probable que pueda recuperar su dinero. Para protegerse de estas estafas tome algunas de las siguientes medidas de precaución.



Mantener la privacidad de las claves privadas de su billetera es crucial, y nunca debe compartir sus claves con empresas que le soliciten participar en oportunidades de inversión.



Otra recomendación importante es invertir solo en lo que se comprende. Si no está seguro de cómo funciona una criptomoneda, lo mejor es investigar antes de tomar una decisión de inversión.

Criptomonedas Foto: iStock

También es importante tomarse el tiempo para investigar las oportunidades y ser cauteloso con los anuncios en las redes sociales y las llamadas en frío. Estos métodos suelen ser utilizados por los estafadores de criptomonedas para presionar a los usuarios y hacer que inviertan su dinero rápidamente.



Además, es esencial investigar y leer opiniones reales antes de invertir y ser cuidadoso con las promesas de rendimientos asegurados o riquezas instantáneas.



Por último, es importante tener en cuenta que las criptomonedas son volátiles y especulativas. Nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder y comprenda los riesgos antes de tomar una decisión de inversión.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

