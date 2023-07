A partir del 1 de agosto, todos los Centros de Diagnostico Automotor, comúnmente llamados CDA, tendrán que entregar a los usuarios que realicen la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes una póliza de seguro obligatorio, o más conocida como “póliza de latas”.



Esta es una póliza de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que se encargará de amparar los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario.



Sin embargo, desde ASO-CDA, Acedan y Fenalco, gremios que representan a más del 95 por ciento de los CDA´s del país, le solicitan al ministro de Transporte, William Camargo, dar un plazo de tres meses para darle cumplimiento a la circular.



Estos piden que no sea a partir del 1 de agosto sino del próximo 1 de noviembre de 2023.

Además, aseguran que en estos tres meses es muy probable que la Corte Constitucional emita el fallo de las diferentes demandas admitidas que se encuentran en curso y determine si el artículo 6 de la ley 2283 de 2023, que fija entregar esta póliza, es exequible o inexequible.

¿Subirán los precios?

Igualmente, dicen que los CDA´s del país deberán ajustar las tarifas al techo para tener como asumir parte del valor de esta póliza, debido a que en su canasta de costos no está incluido el valor de este seguro.



Esto, según ellos, generará a la ciudadanía el tener que pagar un mayor valor del servicio de la revisión Técnico - Mecánica, que serían los siguientes:



- Para motos: un incremento de hasta $ 19.933

- Para vehículos livianos: un incremento de hasta $ 34.777

- Para vehículos pesados: un incremento de hasta $ 58.528

“Aún ni ajustando el valor de la Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones Contaminantes al techo, alcanzaría para cubrir el valor de la póliza. De implementarse sin ninguna reglamentación significaría el cierre de muchas empresas que prestan dicho servicio y por ende la pérdida de miles de empleos”, alertaron.



A la fecha, según los gremios, solo Seguros Mundial ha legalizado esta póliza de seguro y el resto se encuentran en este proceso, “de ahí la importancia de ampliar el plazo por tres meses, para no patrocinar el monopolio y la posición dominante de un solo corredor y compañía de seguros”.



Sin embargo, la semana pasada el Ministerio de Transporte aseguró que esta póliza de responsabilidad civil no generará ningún aumento en las tarifas de revisión técnico mecánica.



“Lo que hemos dichos es que, desde el primero de agosto, con la Superintendencia de Transporte generaremos el control en todos los CDA para la entrega de la póliza de responsabilidad civil. Pero no hemos expresado que esto signifique un incremento en la tarifa. Por eso, todos los conductores del país deben saber que las tarifas se mantienen y que esta es una política de gobierno para proteger la vida de los conductores de Colombia”, sostuvo el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez Caicedo.