Retención en la fuente en Colombia en 2024: estos son los salarios a los que aplicará

A las personas que tienen cierto nivel salarial la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) les aplica todos los años una retención en la fuente, es decir, les quita mes a mes una parte de su salario para hacer un recaudo anticipado de la declaración de renta y así se les reduce la carga al momento de pagar.



Para el 2024, se les aplicará este mecanismo a las personas que ganan más de 6’5 millones de pesos. Sin embargo y dado que la última reforma tributaria cambió las reglas de la declaración de renta y los salarios altos deberán empezar a pagar más, los expertos sugieren hacer retenciones voluntarias.



“Quienes prefieren evitar que la declaración de renta genere valores a pagar altos, tienen la opción de solicitar que se les aplique una retención en la fuente mayor a la que técnicamente corresponda, a fin de cubrir su impuesto a través de retenciones. Esta decisión, deberá tomarse a la luz de las necesidades de flujo de caja y de una adecuada planeación de su impuesto”, opinó Ángela González, associate partner de impuestos de EY Colombia.



Solo para hacerse una idea, en esta última declaración que acaban de hacer 5,4 millones de contribuyentes la Dian obtuvo un recaudo de 19,6 billones de pesos. De ellos, 4,5 billones de pesos correspondieron al valor del saldo que debieron pagar los ciudadanos al presentar el documento y el resto a la retención en la fuente que se hizo a lo largo del año gravable.

¿Cómo se calcula?

Según el artículo 383 del Estatuto Tributario, la retención en la fuente para los ingresos laborales parte de una base gravable equivalente o mayor a 95 Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, sería de 4’471.175 pesos para el 2024.



La UVT se calcula teniendo en cuenta la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los ingresos medios entre el 1.º de octubre de 2022 y el 1.º de octubre de 2023, que fue de 10,97 por ciento.



Esta es la medida equivalente a pesos utilizada para determinar diferentes obligaciones tributarias y pasará de 42.412 pesos este año a 47.065 pesos en el 2024, es decir, el ajuste será de 4.653 pesos.



El pago de los impuestos se tiene en cuenta sobre esta base gravable. Y a esta se le agregan los valores correspondientes al pago obligatorio al fondo de pensiones (4 por ciento), de salud (4 por ciento) y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) (1 por ciento). Adicional a ello, se contempla que el trabajador se puede deducir hasta el 25 por ciento como renta exenta. (ver gráfico)



Con ello, si se tiene en cuenta el caso de un empleado que no tiene ningún otro tipo de descuentos, la retención aplicaría a partir de una base gravable de 4’471.175 pesos y, por ende, de un sueldo mensual de 6’551.172 pesos. Sin embargo, este ejercicio no es para todas las personas.



Otras deducciones

También es importante tener en cuenta que los trabajadores pueden deducirse otros conceptos para disminuir la base del impuesto. Por ejemplo, aplican como deducciones los pagos efectuados por intereses de créditos para vivienda.



Según González, cuando se adquiere un inmueble para vivienda, se tiene un doble beneficio. De un lado, los recursos que canalice la persona a través de una cuenta de ahorro para el fomento a la construcción (AFC) son libres de impuestos, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Y del otro, los intereses que paga al tener vigente un crédito también son libres de impuestos, aunque aplican algunas limitaciones.



Tanto la medicina prepagada, como los planes complementarios o seguros de salud tanto para usted como para su familia también le pueden servir para disminuir la retención en la fuente.



El valor para disminuir mensualmente es el resultado de dividir por 12 o por el número de meses a que corresponda el valor total de los pagos especificados en el certificado, sin que exceda de 16 UVT (753.040 pesos) al mes.



Igualmente, cuando el trabajador tiene hijos o personas a cargo que reúnan ciertas condiciones puede disminuir su base de retención en la fuente. Adicional a ello, los aportes voluntarios que haga el trabajador a los fondos de pensiones tampoco hacen parte de la base para aplicar la retención en la fuente y son renta exenta.



Hay que tener en cuenta que la parte obligatoria de los aportes a salud, pensión y solidaridad, más la renta exenta y las otras deducciones, no puede exceder nunca del 40 por ciento del ingreso total mensual del trabajador.

Cambios en la tributaria

La declaración de renta a presentar en agosto del 2024 resumirá la situación de la persona durante este año. Debido a los cambios de la última reforma tributaria, el valor que las personas se podrán deducir ya no será de 5.040 UVT (237,2 millones de pesos), sino de 1.340 UVT (63,06 millones de pesos).



Al poder deducirse una menor cantidad, a las personas de salarios altos les aumentaría la base sobre la que tienen que calcular su impuesto de renta.



De hecho, según cálculos de la firma Kpmg las personas que ganen unos 10 millones de pesos al mes podrían pagar entre 1 y 2,5 millones de pesos más de renta el próximo año, mientras que a las que tengan un sueldo de 15 millones de pesos se les subiría a 3 millones de pesos adicionales, aunque cada caso será diferente.



Según explica la experta de impuestos de la firma EY Colombia, para el próximo año las personas también podrán deducirse dos nuevos alivios. Por un lado, está el beneficio por la manutención de hasta cuatro dependientes económicos y, por el otro, el 1 por ciento de las compras realizadas durante este 2023 y soportadas con la factura electrónica.



Y es que si a lo largo de este año fue solicitando la factura por cada una de sus compras, podrá descontar ese valor de su declaración. Además, ese beneficio no estará sometido al límite del 40 por ciento.



Con el objetivo de promover la factura, la Dian lleva meses detrás de los comercios del país para que la expidan de una manera correcta y sin trabas. En sus visitas, verifican que sí lo están haciendo bien, solo pidiendo a los consumidores los tres datos obligatorios, que son el nombre, la cédula y el correo electrónico. De no hacerlo, los establecimientos se exponen a sanciones e incluso se puede llegar al cierre del establecimiento por tres días.