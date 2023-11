ReteICA 2023: conozca el último plazo para pagar en Bogotá y evite las sanciones

Este viernes 17 de noviembre se vence el último plazo para declarar y pagar el impuesto de Industria, comercio, Avisos y Tableros (ICA).



Las personas que tienen que pagar ReteICA ante la Secretaría de Hacienda de Bogotá son los que declararon un impuesto superior a $14.859.564 (391 UVT) en el 2022.



Las próximas fechas de pago son julio, septiembre, noviembre y enero de 2024. Foto: iStock

ReteICA es el impuesto que tiene una persona natural o jurídica en Colombia. Este se ejecuta sobre los ingresos de cada periodo del año, es decir, que esta responsabilidad significa la retención que realiza el cliente al proveedor conforme a su actividad económica, según la organización jurídica ECA Colombia.



Cabe señalar que el manejo de este tipo de impuestos es indispensable, pues se creó como una estrategia para garantizar el financiamiento de servicios y proyectos locales y nacionales, de manera que, busca regular en entorno económico.



A su vez, para los contribuyentes, esto deriva principalmente de cumplir con las obligaciones tributarias, las cuales se dividen en dos: la primera tiene que ver con las sustanciales, estas hacen referencia a la obligación de tributar, es decir de pagar para contribuir con los gastos del Estado. En segunda instancia, las necesidades formales, que son todos los procedimientos que el obligado tiene para cumplir con la obligación sustancial.

Para los contribuyentes, esto implica cumplir con sus obligaciones tributarias y evitar incurrir en sanciones y multas, conforme a Bancoldex.



Deberes y obligaciones formales

Esto es lo que deber en cuenta en Colombia, según el documento Aspectos generales de las obligaciones tributarias de Bancoldex.

Inscribirse en el RUT, en la Dian en el Registro Mercantil, Cámaras de Comercio y en el RIT en la Secretaria de Hacienda. Facturar con todos los requisitos. Presentar declaraciones tributarias y pagar saldos a cargo. Informar NIT, dirección y actividad económica. Autoliquidar sanciones e intereses. Conservar los documentos soporte de las transacciones. Llevar contabilidad. Inscribirse como responsable del impuesto sobre las ventas e impuesto al consumo.

Cabe señalar que existen tres tipos de impuestos, los cuales obedecen a la responsabilidad, territorialidad y perdurabilidad.



Para el caso del impuesto ICA, hace parte de la clasificación de la tasa permanente, la cual tiene una vigencia que no tiene límite de tiempo.



Según el diario económico Portafolio, la penalización para las personas que no cumplan con el pago de este impuesto abarca desde 297 mil pesos colombianos, que es equivalente a 7 Unidades de Valor Tributario (UVT).

Estas son las sanciones de las obligaciones tributarias

No declarar. Errores aritméticos. Inexactitud en la facturación. No inscribirse en el RUT estando obligado a hacerlo. No actualizar oportunamente el RUT.



La Secretaría de Hacienda dispuso de portales web para facilitar el pago del impuesto.

Para pagar de manera digital, usted debe ingresar a la oficina virtual con el usuario y contraseña respectivo, luego seleccionar el impuesto de Industria y Comercio o ReteICA y dar clic en la opción que dice ‘Declarar y pagar en tres pasos’. Por último, seguir el proceso de pago y finalizar con la transacción exitosa.Recuerde que debe tener a la mano la siguiente información del liquidador:

El certificado de existencia. Representación legal. Los estados financieros o contables.

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

