La Lotería El Paisita Noche, un sorteo emblemático entre los antioqueños, se lleva a cabo todas las noches en Colombia, ofreciendo la posibilidad de ganar atractivos premios.



Este popular sorteo, también conocido como El Paisita 2, se juega de lunes a sábados a las 18:00 horas en Colombia. Sin embargo, los domingos y días festivos, la emoción se posterga hasta las 20:00 horas.



(Le puede interesar: ¿Es un feliz ganador? Resultado de la lotería el Dorado Noche de este 16 de agosto).

Autorizada por la Lotería de Medellín, esta oportunidad única permite a los participantes ganar al acertar cuatro números que coincidan con el resultado del sorteo, además de adivinar el animal seleccionado para ese sorteo en particular.



La elección del nombre "El Paisita" no es casual. "Paisa" es un término cariñoso y popular para referirse a aquellos originarios de Antioquia y sus alrededores. Este juego no solo busca entretener, sino también celebrar con orgullo la rica identidad cultural de la región.



(Le puede interesar: ¿Ganó? Este es el resultado del Super Astro Luna del miércoles 16 de agosto).

Resultados miércoles 16 de agosto

Con su capacidad de atraer a un público diverso, esta lotería se ha consolidado como una vía para respaldar la región mientras se busca la fortuna, creando un vínculo significativo entre los antioqueños y su sentido de pertenencia.



Para la noche del miércoles 16 de agosto el ganador fue el León con los dígitos 4705.

Facebook Twitter Linkedin

Paisita noche 16 de agosto Foto: Paisita Noche.

A lo largo del tiempo, La Lotería El Paisita ha trascendido su carácter de juego de azar para convertirse en un auténtico símbolo cultural y una arraigada tradición. No solo es una oportunidad para los jugadores de todo Colombia de ganar premios tentadores, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la región de Antioquia.

Más noticias

¿Tiene algún billete colombiano antiguo? Usted podría venderlos por millones de pesos

¿Qué pasa si cotiza más semanas para la pensión?

¿Quién paga las multas de tránsito cuando una persona fallece? Le contamos

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Paisita Noche, y contó con la revisión de la periodista y un editor.