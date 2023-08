Hoy, lunes 14 de agosto, ha llegado el emocionante momento de conocer los resultados del sorteo del chance el Dorado Mañana. Acá puede consultar el número ganador de esta lotería.



Este popular juego, que ha cautivado a miles en toda Colombia, nuevamente ha repartido la emoción y la posibilidad de cambiar la suerte de muchos. Dorado Mañana, conocido por ser uno de los juegos más populares y ampliamente jugados en todo el país, mantiene la intriga y la emoción viva a lo largo de la semana.



Cada lunes a sábado, en días no festivos, este sorteo se realiza puntualmente a las 11:00 de la mañana. La emoción no cesa ya que la transmisión en vivo a través del Canal 1 permite a los participantes seguir de cerca los resultados.



Para aquellos que compraron su tiquete para el sorteo de este día en particular, las tres últimas cifras ganadoras son 986, mientras que las tres primeras cifras que podrían cambiar la vida de alguien son 098. El número completo que podría traer felicidad y oportunidades es 0986.

Número ganador de hoy Foto: Captura de pantalla

Requisitos para reclamar su premio

Si tuvo la fortuna de resultar ganador con este número, es fundamental estar al tanto de los requisitos necesarios para reclamar su premio.



Desde el 1 de febrero de 2015, como se describe en la página web de Paga Todo, los pagos de premios iguales o superiores a 100 mil pesos se gestionan únicamente en los puntos de esta compañía. Asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos para realizar exitosamente el proceso de reclamo:



Debe ser mayor de 18 años para tener el derecho de reclamar el premio. La mayoría de edad es un requisito clave para acceder a los premios del Paisita Día.



Diríjase al punto de Paga Todo más cercano con su tiquete original debidamente diligenciado. Completar todos los campos requeridos en la parte posterior del billete es esencial para garantizar la validez de su participación.



No olvide llevar consigo una fotocopia de su cédula de ciudadanía, ya que este es el único documento autorizado para reclamar el premio. La cédula es necesaria para confirmar su identidad y agilizar el proceso de entrega del premio.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de Paga Todo, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

