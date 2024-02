¿Le atinó? Resultados de Super Astro Luna del jueves 1 de febrero de 2024

Los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia vivieron una noche emocionante este jueves 1 de febrero con el sorteo de Super Astro Luna.



Esta modalidad de lotería, que combina la emoción de los números con la influencia de los signos zodiacales, es una de las favoritas entre los colombianos.

En la edición de anoche, los números ganadores fueron 1071 bajo el signo de tauro, generando gran expectativa entre los participantes que cada semana siguen con atención este sorteo.



Super Astro Luna se juega de lunes a viernes, a las 10:50 p. m.; los sábados a las 11:00 p. m. y los domingos a las 8:45 p. m. Los sorteos se transmiten por el ‘Canal Uno’, permitiendo que los espectadores sigan en vivo el emocionante momento de conocer los números que pueden cambiar sus vidas.



El juego es sencillo pero atractivo: consiste en elegir un número de cuatro cifras y un signo del zodíaco. Además, Super Astro Luna ofrece premios adicionales dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el signo, lo que aumenta las posibilidades de ganar.

Resultados Super Astro Luna. Foto: Captura de pantalla Super Astro.

Recuerde que puede participar en Super Astro Luna adquiriendo su boleto en los puntos de venta autorizados en todo el país. La participación en este sorteo no solo le brinda la oportunidad de ganar, sino que también contribuye al sector salud del país, ya que parte de los ingresos se destinan a este fin.



Si se perdió el sorteo de ayer, puede encontrar los resultados en los principales medios de comunicación y en la página web oficial del juego. No olvide revisar sus números y signos.

Procedimiento para reclamar premios menores en Super Astro



Si usted ha resultado ser uno de los felices ganadores de un premio menor en Super Astro, aquellos cuyo valor no exceda las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo cual se traduce aproximadamente a 2.035.776 pesos colombianos, es fundamental que siga un procedimiento detallado para realizar el reclamo de su premio de manera adecuada y eficaz.



Le ofrecemos una guía paso a paso para asegurar que el proceso de reclamación se lleve a cabo sin contratiempos:

Visita a un punto de venta autorizado

Debe dirigirse a un punto de venta autorizado de Su Red o Super Giros que se encuentre en una ubicación conveniente para usted. Presentación del billete ganador

Es de suma importancia que presente el billete ganador en óptimas condiciones, asegurándose de que este no presente alteraciones o daños que puedan cuestionar su validez. Documentación necesaria

No olvide llevar consigo un documento de identidad vigente, así como una copia del mismo, para poder realizar el proceso de verificación y reclamación. Verificación de la fecha límite para reclamar

De acuerdo con la ley 1393 de 2010, es crucial estar al tanto de la fecha límite estipulada para la reclamación de premios, para evitar inconvenientes o la pérdida del derecho a reclamar su premio.

Siguiendo estos sencillos pasos, podrá asegurarse de que su experiencia reclamando premios menores en Super Astro sea satisfactoria y libre de complicaciones.

