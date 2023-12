¿Cree que en 2023 hizo un buen manejo de su dinero?, este test lo sacará de dudas

El 2023 entró en su recta final y como es ya tradicional las personas se alistan a hacer el balance respectivo de lo que fue el año y de esta forma conocer si se cumplieron las metas y objetivos previstos para el mismo. Uno de los mayores anhelos es saber si, al menos en el manejo de las finanzas personales, las decisiones tomadas fueron las acertadas al punto que permitieran que se pasara el año con las mejores calificaciones, pasáramos raspando o se perdió el esfuerzo por un plan mal diseñado.



Un grupo de Expertos en finanzas personales de Fincomercio elaboró un test con 10 preguntas claves que le ayudarán a evaluar qué tan acertado fue con sus decisiones financieras en el año que termina, con el propósito de que en el 2024 fortalezca esas aptitudes, corrija aquellas que no fueron tan acertadas o pueda realizar una mejor planificación.



Si al finalizar el test la mayoría de sus respuestas fueron A, usted hace parte de la minoría de colombianos que lograron finanzas saludables en 2023.



"Eso significa que administra correctamente su presupuesto. Su comportamiento financiero revela buenos hábitos como dar prioridad al ahorro para alcanzar las metas, contar con un fondo para imprevistos, manejar adecuadamente los créditos, cumplir las fechas de pagos permitiendo buena calificación en centrales de riesgos y en cuanto a la protección de seres queridos y bienes cuenta con pólizas de seguros activas”, explicó Mónica Morales, directora de área en Fincomercio.



Raspando

Mónica Morales, experta en finanzas personales de Fincomercio.

Si la mayoría de sus respuestas fueron B, pasó raspando y según la experta es muy probable que en este 2023, que ha sido muy retador por la coyuntura económica, no hubo mayor espacio para darle la prioridad que merece el ahorro y mucho menos las inversiones, en ocasiones por temor o porque los ingresos no han sido los esperados, razón por la cual, solucionaron imprevistos a través de créditos no planeados.



Además, señala Morales, "la mayoría ya tenía compromisos financieros adquiridos que no pagaron a tiempo ocasionando que su historial crediticio se viera afectado negativamente y, para terminar, en cuanto a la prevención del riesgo aseguran solo algunos bienes”, dice Morales.

Se perdió el año

Ahora, si la mayoría de sus respuestas fueron C, malas noticias, perdió el año. Quizás las circunstancias económicas del 2023 o las malas decisiones le hicieron perder el control de sus finanzas personales.



Por ejemplo, aquellos que no lograron pasar el año olvidaron ahorrar, solicitaron varios créditos, adquirieron compromisos financieros sin tener claridad sobre sus ingresos y gastos, lo que los llevó a realizar el pago con días de mora. Eso sin contar que tampoco pensaron en la importancia de asegurar sus bienes y seres queridos”, dice la experta.

Conocer la existencia de los productos y servicios que ofrece el sector financiero en materia de ahorro, inversión y crédito, e incluso tener acceso a ese portafolio, no es suficiente garantía. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Según el más reciente informe de Estabilidad Financiera elaborado por el Banco de la República, en la actual coyuntura los hogares colombianos han dejado de endeudarse con la banca lo que ha permitido que no solo el ahorro esté alcanzando los niveles logrados durante la pandemia, sino que además, la carga financiera de estos, es decir, el porcentaje de sus ingresos que destinan al pago de deudas, esté disminuyendo.



Dicha carga financiera pasó de cerca del 43 por ciento a mediados del año pasado a 32,2 por ciento al término de septiembre pasado.



Pero, ¿qué tan bien cree que le fue a usted manejando sus finanzas personales este año? Lo invitamos a responder este test y a sacar sus propias conclusiones:

1. ¿Acostumbra a realizar un ahorro programado mensual?

a. Todos los meses ahorro una cuota fija mensual

b. Empecé a ahorrar, pero retiré el ahorro antes de tiempo

c. En todo el año no ahorré

2. ¿Aprovechó que 2023 fue un año excepcional en rendimientos de CDT para invertir?

a. Logré invertir en CDAT y gané ingresos adicionales

b. Tuve temor de invertir y solo ahorré debajo del colchón

c. No invertí

3. ¿Sus compras y regalos de Navidad los hace sin endeudarse?

a. Siempre ahorro con anticipación para disfrutar las compras de diciembre

b. Tengo algunos recursos, pero no me alcanza. Pediré crédito

c. No tengo ahorros y tendré que endeudarme

4. ¿Ahorró lo suficiente como para adelantar estudios (pregrado- posgrado) en 2024?

a. Tengo absoluta claridad, estudiar es la mejor inversión, por eso ahorré lo suficiente

b. Sé que quiero estudiar y voy a buscar financiación

c. Veo muy difícil ahorrar para mis estudios

5. ¿Cómo resolvió los imprevistos de 2023?

a. Lo solucioné al 100 por ciento con mis ahorros

b. Lo solucioné 50 porciento con ahorros y 50 por ciento con créditos

c. Siempre tuve que recurrir a créditos

Facebook Twitter Linkedin

Un mal uso de la tarjeta de crédito también lo puede llevar al sobreendeudamiento sin necesidad. Foto: iStock

6. ¿Qué tuvo en cuenta al momento de adquirir créditos?

a) Evalué mis ingresos y gastos para no superar mi capacidad de endeudamiento

b) Cometí el error de adquirir varios créditos y no evaluar cuánto podía pagar

c) Accedí a todos los créditos que me ofrecieron y perdí el control de mis finanzas

7. ¿Lleva un control de cuándo debe pagar sus compromisos financieros?

a. Tengo programadas esas fechas en mi celular. Me gusta cuidar mi historial crediticio

b. Tengo esas fechas solo en mi cabeza, por lo cual, a veces se me olvidan

c. Casi siempre olvido esas fechas y termino pagando valores adicionales

8. ¿Cuál considera que es su comportamiento de consumo?

a. Siempre realizo compras, teniendo en cuenta cuánto puedo gastar

b. A veces cuando veo promociones y termino comprando cosas innecesarias

c. Casi siempre pierdo el control con ofertas que me parecen muy atractivas

9. ¿Cómo califica su cultura de prevención del riesgo para adquirir seguros?

a. Estoy asegurado y siempre escucho con atención que ofrecen las pólizas

b. Ocasionalmente presto atención a ese tipo de información

c. Soy alérgico a los seguros, el día que pase algo miraré que hacer

10. ¿Adquirió pólizas de seguros este año?

a. Si, estar asegurado es vital

b. En algunos temas si, en otros no, porque considero no son urgentes

c. Nunca he comprado seguros, porque a mí nada me va a pasar

