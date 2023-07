Preguntan los lectores: “Por dificultades económicas, me atrasé en el pago de la administración del edificio, la cual he venido pagando poco a poco reduciéndola en casi un 80 por ciento. La administración del edificio me prohibió el uso de los parqueaderos de visitantes hasta que esté al día, por lo que no puedo recibir visitas de mis familiares ¿Es esto legal? ¿Lo puede hacer?”



Respuesta



La suspensión del uso de bienes comunes y servicios no esenciales es una sanción contemplada en la ley y en los reglamentos y ha sido analizada por la jurisprudencia. Sin embargo, para imponerla es necesario tener en cuenta lo previsto en cada reglamento de propiedad horizontal. Ordena la Ley 675 de 2001 que se deberán indicar las conductas objeto de las sanciones y las que proceden en cada evento. De igual forma, se deberá respetar el derecho al debido proceso, defensa, contradicción e impugnación. Añade la ley, que se tendrán en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes. De lo contrario, se estaría impidiendo al propietario o tenedor, de manera injusta y arbitraria, usar sus propios bienes comunes a los que tiene derecho como cualquier otro propietario.



Es diferente privar temporalmente de este uso a una persona que no cumple oportunamente con sus obligaciones sin justificación, que imponer la sanción a quien ha llegado a un acuerdo y está cumpliendo con sus compromisos. El lector, previo análisis del caso, puede dirigirse al consejo de administración, según lo previsto en el reglamento, para que se revise la medida tomada, así como el procedimiento utilizado y se le restituya su derecho a utilizar este bien común. Además, la administración solo ejecuta; no impone la sanción. En todos los casos, existe la posibilidad de impugnar la decisión judicialmente.

Sobre las acciones a tomar frente a propietarios con empresa comercial dentro del conjunto. Foto: EL TIEMPO

Sanciones a propietarios y arrendadores en conjuntos

Pregunta



“Como propietario de una vivienda en un conjunto de uso residencial ¿Qué debo hacer para que el arrendatario y el arrendador de una de las casas de dicho conjunto, donde funciona una empresa comercial (inmobiliaria), sean sancionados?”



Respuesta



De conformidad con el reglamento de propiedad horizontal, debe dirigirse al administrador como representante del conjunto y al consejo de administración para solicitarles que inicien el procedimiento correspondiente, con el fin de indagar primero los usos aprobados en la licencia y en el reglamento. Si se trata de una actividad profesional que se ejerce en el domicilio como trabajo en casa o si realmente se están vulnerando las normas y actos citados, al cambiar el uso residencial por el de oficinas o el comercial, con el impacto que esto puede producir en los demás propietarios y en el uso de las zonas comunes del inmueble y lo que es más grave, contrariando las normas de usos del suelo.



Demostrado esto, se deberá proceder con el trámite de solución de conflictos, para dar oportunidad al infractor de presentar sus argumentos y si es el caso, concederle un plazo para cumplir con las normas o de lo contrario se aplicarán las sanciones contempladas en el reglamento sin perjuicio de que el administrador interponga las acciones policivas pertinentes.

NORA PABÓN GÓMEZ

​Abogada - Asesora externa

