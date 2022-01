Un informe de la Fintech Creditop reveló cuáles son los cinco puntos clave que debe tener en cuenta una persona para que no le nieguen un crédito de vivienda, vehículo y libre inversión.



En el estudio, en el que se analizaron más de 25.000 solicitudes de créditos realizadas en la plataforma de la fintech entre enero y septiembre de 2021 por más de 5 billones de pesos, también se identificaron cuáles son los tres pecados capitales de los usuarios y que generan el mayor índice de negación en estos trámites y procesos bancarios.



(Le puede interesar también: Pensionados podrán afiliarse sin costo a las Cajas de Compensación Familiar)

¿Qué tener en cuenta en los créditos para compra vivienda: hipotecario o leasing habitacional?

1. Es clave contar con el dinero para cubrir la cuota inicial: entre el 20 por ciento (leasing) y 30 por ciento (hipotecario) del valor comercial del inmueble.



2. En promedio, la cuota mensual no debe superar el 30 por ciento de los ingresos mensuales del solicitante.



3. La edad de la persona más el plazo del crédito no debe ser mayor a 75 años.



4. Haber seleccionado previamente el inmueble que se quiera comprar, tanto para vivienda nueva como usada.



5. Demostrar antigüedad laboral mayor a 6 meses para empleados o 12 meses para independientes.



(Puede leer también: Ecopetrol alerta por falsas ofertas laborales a su nombre)

¿Qué debe saber a la hora de pedir créditos para compra de vehículo nuevo o usado?

1. El total de los gastos del solicitante no debe superar el 60 por ciento de sus ingresos.



2. Contar con experiencia crediticia mínimo de 1 año en algún producto financiero, por ejemplo: crédito de libre inversión, tarjeta de crédito o un plan de telefonía móvil.



3. Tener claro el vehículo a adquirir, asegurarse de la existencia del mismo en el concesionario y del tiempo de entrega estimado.



4. Contar con la antigüedad mínima en el cargo según su situación laboral: los empleados con contrato a término indefinido deben demostrar 3 meses en el cargo; para solicitantes con contratos de obra labor o término fijo, deben demostrar 1 año de permanencia y, finalmente, para los prestadores de servicios o independientes la antigüedad mínima es de 18 meses.



5. Si el vehículo es usado, asegurarse de la procedencia del mismo, que no cuente con embargos o restricciones jurídicas.



(Además, lea: Latam pide a corte de EE. UU. que extienda plazo para reorganización)

Lo que debe saber para solicitar créditos de libre inversión

1. La edad máxima para acceder a estos productos generalmente es hasta 75 años.



2. El monto máximo del crédito debe estar en un rango entre 8 y 12 veces los ingresos mensuales del solicitante.



3. Contar con experiencia crediticia especialmente en productos de consumo o libranza durante más de un año.



4. Para empleados con contrato fijo y prestación de servicios, tener una antigüedad laboral mínima de 1 año; y para contratos a término indefinido, de 6 meses.



5. Contar con buen hábito de pago en otros créditos adquiridos y en obligaciones con el sector real, como planes de telefonía celular, internet, tv por cable, entre otras.



(Le puede interesar también: Así es como Colombia le saca provecho a la crisis energética mundial)

Tres pecados capitales que llevan al fracaso de una solicitud de un crédito

Según el informe de la Fintech Creditop, hay principalmente tres errores o pecados capitales a la hora de solicitar un crédito.



El primero de ellos y el más común es que las personas mienten y dicen que cuentan con más ingresos de los que realmente tienen o que no están reportadas en centrales de riesgo cuando si lo están.



En segundo lugar, los usuarios no suelen comparar entre los bancos las tasas de interés y adquieren estos productos al máximo plazo posible.



Por último, está el error de no investigar por los subsidios que ofrece el Gobierno. En ese sentido, la fintech dijo que cerca del 37 por ciento de las personas que buscan créditos de vivienda no validan si pueden acceder a estas ayudas, representándoles una pérdida de ahorro potencial durante la vida del préstamo.



Daniel Garzón, gerente y fundador de Creditop y autor del informe, también mencionó cuáles son los cinco “no negociables” que toda persona deber tener en cuenta a la hora de solicitar un crédito.



(Puede leer también: Sarpa, la aerolínea que entra al mercado de vuelos comerciales en Colombia)



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS