Estas son las sanciones si no declara renta estando obligado a hacerlo

La declaración de renta, por parte de los contribuyentes obligados a hacerlo este año será ntre el 10 de agosto y el 20 de octubre, según lo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian).



Pero, qué pasa si debe declarar Renta y no lo hace, o lo hace fuera del tiempo que le correspondía? Frente a esto hay diferentes multas y sanciones que recaen en quienes no cumplan con su obligación tributaria.



La sanción mínima, según el artículo 639 del Estatuto Tributario, es de 363.000 equivalentes a 10 Unidades de Valor Tributario (UVT), aunque hay otras sanciones y su 'peso' varía dependiendo el nivel de falta:



- Si presenta la declaración fuera de su fecha límite, la multa será entre el 5 y el 10 por ciento del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso (o sea, un día de retraso ya le genera el cobro), además de pagar intereses de mora.



- Si debe declarar y no lo hace, la sanción podría ser hasta del 20 por ciento de los ingresos brutos o del valor de las consignaciones bancarias del contribuyente.



- Si declaró y no pagó, o sea, se genera un cobro coactivo, pueden sancionarlo con un pago con intereses de mora muy altos o llegar a embargo de cuentas y bienes inmuebles.



- Si en su declaración cometió errores con cifras, deberá repetirla y cumplir con una sanción que varía entre el 10 % y el 20 % del valor del impuesto que no se pagó por el inconveniente. Ese porcentaje puede ser hasta del 200 % si en vez de error se omitieron activos y pasivos.



- Si declara Renta y le toca pagar y no tiene cómo, puede solicitar un plazo, aunque eso no lo exime de que se le apliquen intereses de mora.



Importante: los intereses de mora se generan entre la fecha establecida para pagar y la del momento del pago.