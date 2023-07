Prosperidad Social anunció que hoy comienza el pago del segundo ciclo del programa Tránsito a Renta Ciudadana, que entrega hasta un millón de pesos, cada dos meses, a los hogares más vulnerables del país.



Los pagos para las familias bancarizadas se empezarán a dar este viernes; sin embargo, para las familias no bancarizadas será a partir del 11 de julio.



“La entidad verificó el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación y realizó una exhaustiva operación anticolados, con cruces de información de diferentes bases de datos”, explicó la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque.



Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social. Foto: Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo

En este ciclo, más de 2 millones de hogares cumplieron los requisitos y recibirán la transferencia monetaria condicionada, que será pagada de manera escalonada y hasta el próximo 31 de julio, a través del Banco Agrario y sus aliados.



Los departamentos con mayor número de familias beneficiarias serán: Antioquia (con 161.543 familias), Bolívar (151.552), Córdoba (134.758), Valle del Cauca (120.289), Atlántico (104.162), Nariño (98.595) y Santander (97.211).



Para este segundo ciclo, el Gobierno invirtió 791.328 millones de pesos.



“Seguimos promoviendo la inclusión financiera entre los colombianos. No es solo pagar la Renta Ciudadana, es promover el desarrollo productivo de los clientes para cumplir con la directriz del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, dijo Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario.



En este ciclo, más de 2 millones de hogares cumplieron los requisitos y recibirán la transferencia monetaria condicionada. Foto: Archivo El Tiempo

Estrategias contra los fraudes



La entidad levantó la medida preventiva de suspensión a 200.000 familias, cuyas fichas del Sisbén IV tenían la marca “En verificación”. Estas se encuentran ahora en estado “Validado”.



Estas familias podrán recibir el pago del ciclo 2, si cumplieron con los compromisos del programa.



Las familias que no cobraron en el ciclo 1 de 2023, podrán cobrar los recursos en este ciclo, siempre que cuenten con una liquidación.



En el proceso de revisión y validación periódica de prevención de fraudes que realiza el programa, el comité de riesgos decidió suspender temporalmente a los 14.000 potenciales beneficiarios que son servidores públicos –familias que tienen alguna relación laboral o vínculo contractual con el Estado–, mientras se examinan sus casos individualmente y se determina su situación.



Hay varias modalidades para poder recibir la transferencia. Foto: iStock

Opciones para cobrar la transferencia



El cobro de la transferencia monetaria condicionada en el Banco Agrario se podrá hacer bajo las siguientes modalidades:



- Pago por giro en oficina o corresponsal: el beneficiario debe acercarse al establecimiento autorizado y asignado para efectuar el cobro.



- Traslado de giro: el beneficiario se comunica a través del WhatsApp corporativo del Banco: + 57 1 5948500; y a través de las opciones que le brinda el agente virtual Anita. Allí selecciona la opción 1: Renta Ciudadana. Luego digita el número de identificación y la opción 3, e ingresa los siguientes datos: tipo y número de identificación, nombre del beneficiario, departamento y municipio a donde quiere mover el giro.

- Pago por giro electrónico: quienes tengan disponible los recursos bajo esta modalidad previamente verificada en el enlace del banco podrán recibir el incentivo a través de cajeros electrónicos del aliado Servibanca, activando el retiro desde la opción “retiro sin tarjeta” del cajero electrónico. El monto máximo de retiro es 400.000 pesos.



Existe un pico y cédula preestablecido para todas las plazas. Está diseñado de la siguiente forma, según el número en el que termina el documento de identidad: lunes, cobran los beneficiarios con cédulas terminadas en 1 y 2; martes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; viernes, 9 y 0. La implementación de este proceso en todas las plazas la determinan la oficina bancaria y la autoridad local, de acuerdo con las capacidades operativas para atender los pagos.

