Tal como informó Prosperidad Social en un comunicado de prensa, se reprogramará la entrega del incentivo del tercer ciclo del programa Tránsito a Renta Ciudadana a las familias no bancarizadas en 19 puntos de pagos debido a la situación de orden público.

Según tenían programado, los pagos se empezarían a realizar desde el 12 de septiembre. Sin embargo, debido a la reciente situación de orden público que atraviesan los departamentos de Nariño, Cauca y Amazonas, Prosperidad Social y el Banco Agrario decidieron mover las fechas con el fin de salvaguardar la integridad de los beneficiarios.

¿En qué lugares se moverán las fechas de entrega?

Como se indicó en el comunicado, los puntos afectados están ubicados en los siguientes municipios: Buenos Aires, Caldono, Corinto, La Vega, López, Padilla, Patía, Puerto Tejada, Puracé, Rosas, San Sebastián, Santander de Quilichao, Sotará, Toribío y Villa Rica, en el departamento del Cauca; San Lorenzo y Santacruz, en el departamento de Nariño y La Chorrera, y Tarapacá, en Amazonas.



(Además: ¿Cómo saber si está inscrito a Renta Ciudadana? Hay nuevo enlace de consulta con cédula).

Cabe recordar que la transferencia del tercer ciclo de Tránsito a Renta Ciudadana inició desde el pasado viernes 8 de septiembre para los beneficiarios bancarizados; pero, para los no bancarizados, la fecha estaba desde el 12 hasta el 28 de septiembre.



Hasta el momento, no han anunciado para qué fecha se reprogramará los pagos para los beneficiarios no bancarizados.



Se recomienda a los ciudadanos estar pendientes de los canales oficiales de Prosperidad Social para evitar que sean engañados con mensajes falsos, sobre los que varios beneficiarios ya han denunciado. “¡No se deje engañar! Infórmese bien antes de ir a los puntos de pago y bancarización de Tránsito a Renta Ciudadana”, indicaron en Twitter.

¡No se deje engañar! Infórmese bien antes de ir a los puntos de pago y bancarización de Tránsito a #RentaCiudadana, tal y como lo hizo Leidy Carrillo, en Piedescuesta, Santander. pic.twitter.com/UnnawVYotE — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) September 11, 2023

