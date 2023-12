Renta ciudadana: el link del Banco Agrario para consultar si tiene un giro por cobrar

La 'Renta Ciudadana' es un programa del Gobierno Nacional que subsidia a los hogares colombianos en pobreza extrema. Para esta iniciativa, el Banco Agrario se encarga de entregar las ayudas 3.3 millones de familias.



Según informó Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social, el giro de la 'Renta Ciudadana' iniciará el próximo 29 de diciembre.



Los montos que reciben las personas se asignan dependiendo de varios factores, como la clasificación del hogar en la encuesta del Sisbén IV, niños en el hogar, adolescentes, municipio y si es o no perteneciente a una minoría.

¿Cómo consultar si tiene giros de la 'Renta Ciudadana'?

Para saber si usted es uno de los beneficiaros del subsidio mediante el Banco Agrario, tendrá que seguir el siguiente paso a paso.



Ingresar a https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx Colocar su número de cédula en la casilla señalada Autorizar el tratamiento de datos Poner el código de seguridad que aparece en el cuadro Dar clic en consultar

El monto de la transferencia depende de su educación educativa. Foto: iStock

Las personas que se encuentren bancarizadas podrán retirar su giro desde los cajeros automáticos del Banco Agrario, si no tiene tarjeta, otra de las opciones es acercarse a los corresponsales bancarios donde se le pedirá un pin o código que debe solicitarse anteriormente por la página web.

¿Qué hacer si no puedo cobrar el giro de la 'Renta Ciudadana'?

Si por diferentes razones no pudo reclamar el subsidio, tendrá que esperar a que se anuncie el próximo ciclo de pago. Cabe destacar que no se perderá el dinero del anterior, sino que se acumulará para que usted pueda reclamarlo.

Departamentos con más beneficiarios

El Departamento para la Prosperidad Social informó que los departamentos con mayor número de familias beneficiarias en este pago son: Antioquia, con 192.586 hogares beneficiarios; Bolívar, 186.056; Córdoba, 167.672; Valle del Cauca, 141.170; Nariño, 129.909; Atlántico, 128.586; Santander, 119.884; y Cauca, 117.574 beneficiarios.

También se sabe que las familias que no cuenten con un registro en Sisbén IV en estado activo o excedan la clasificación de C18 serán suspendidos, esta regla no aplica para hogares indígenas.



Prosperidad Social realizará cruces con registros administrativos para determinar el ingreso per cápita del hogar Sisbén. Si se determina que el hogar tiene los ingresos correspondientes a clase media o alta, será suspendido por mejora de las condiciones socioeconómicas.

En rueda de prensa, la directora @laurisarabia anunció que en diciembre, 27.000 hogares wayuu focalizados serán incluidos en el quinto pago de Tránsito a Renta Ciudadana, cumpliendo así el compromiso del presidente @gustavopetro con la comunidad.



Abrimos🧵: pic.twitter.com/sJT6S7wTA4 — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) October 17, 2023

Además, en este nuevo ciclo, se tendrán 27.000 familias Wayuu que fueron refocalizadas con la finalización del programa Renta Wayuu.



Según indicó la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia se finalizó este programa que se implementó como medida de emergencia para responder a la crisis de los hogares indígenas del norte de La Guajira.



“Nos vamos a ir por un escenario que no se basa en la declaratoria de emergencia, ya que la Corte Constitucional declaró inexequible. Vamos a optar por vincular a los hogares a Tránsito a Renta Ciudadana, para que reciban el quinto pago del programa, que se hará en diciembre; y, en enero, al nuevo modelo de Renta Ciudadana, que comienza el próximo año”, dijo Sarabia.

