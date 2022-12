Con una cifra récord rondando los 9.300 millones de dólares para el año completo (cerca de 42 billones de pesos) y un crecimiento anual de doble dígito al cierre del 2022, las remesas que millones de trabajadores colombianos envían al país desde diferentes lugares del mundo, principalmente Estados Unidos, España y Chile, se han convertido, desde hace algunos años en un gran de negocio.



No es para menos. Por ese concepto entraron al país hasta octubre unos 7.767,4 millones de dólares (más de 36,6 billones de pesos), según el Banco de la República, recursos que equivalen a casi los ingresos que el país obtuvo en los primeros nueve meses por exportaciones de la industria manufacturera, unos 7.998 millones de dólares, si se tienen en cuenta las estadísticas del Dane.



Con un mayor número de colombianos viviendo y trabajando en el exterior —4,7 millones, según estimaciones de la Cancillería— y un creciente volumen de divisas entrando al país cada año, el mercado de las remesas sufrió una fuerte transformación en las últimas dos décadas y media. Dejó de ser un negocio casi exclusivo de operadores cambios a otro con más actores, en el que bancos, las compañías de financiamiento y fintechs se disputan la torta.



Y es que más allá de facilitar la recepción de esos recursos a millones de personas en Colombia, que hoy pueden hacer uso de estos casi desde el mismo instante en que se los envían, las entidades han visto en ese servicio un camino clave para aumentar la inclusión financiera, estimular el ahorro y reducir el uso del efectivo, en la medida que pueden hacer pagos desde sus cuentas o dispositivos con cargo a esas remesas recibidas en sus cuentas y billeteras electrónicas, incluso, sin que les cueste un peso, pues quien envía el dinero es quien asume el pago de la comisión por el servicio.

Nuevos actores

Aunque buena parte de esos recursos que vienen del exterior son canalizados por las familias para el pago de hipotecas, arriendos, servicios públicos, alimentación y educación, entre otros gastos prioritarios, las entidades financieras ven que estos también se convierten en una oportunidad para estimular el ahorro.



Según datos de la Superintendencia Financiera, hoy 17 de sus vigilados prestan el servicio de recepción de remesas: 14 bancos y tres compañías de financiamiento, incluidas las recién creadas Daviplata y Nequi.



De hecho, esta última acaba de ingresar en el negocio y, según María del Pilar Correa, jefe de producto de la entidad, esperan para el 2023 más de un millón de transacciones por 573.000 millones de pesos.



Pero a estos actores también se vienen sumando varias fintechs (cerca de 20) entre las que se cuentan Global66, Movii, Dale!, Tpaga, Pagomás, Giros y Finanzas, Remesas Banco W.



Dale!, por ejemplo, anunció la semana anterior inversiones en tecnología por más de 30 millones de dólares para potenciar los servicios que presta a sus clientes y competir en el negocio de las billeteras digitales.



Las cifras que manejan tanto los bancos como estos nuevos actores tecnológicos no dejan duda del potencial que tiene el mercado de las remesas, pese a que algunos analistas prevén que debido a la desaceleración de la economía el flujo de esos recursos hacia el país se puede aminorar en el 2023 o, en el mejor de los casos, no crecer al mismo ritmo que lo vienen haciendo desde hace dos años.



Por ejemplo, el Banco de Bogotá anunció su llegada a este mercado en junio pasado de la mano de Ria Money Transfer, también aliado de otras entidades debido a su amplia cobertura mundial, más de 180 países y 500.000 sucursales.



Mauricio Fonseca, vicepresidente Comercial de Banca de Consumo y Pyme, explicó que los colombianos pueden recibir remesas con abono en cuenta en cinco minutos, a través de un proceso digital que se debe realizar sólo cuando se recibe la primera transacción.



En Davivienda, por su parte, comentan que tienen más de 16 aliados en remesas “empresas que nos dan cobertura global para llegar a donde está la mayoría de Colombianos”, por lo que esperan canalizar unos 2.000 millones de dólares en remesas en todo el 2022.



En el BBVA, el aliado es PNC Financial Services, dicen sus directivas, quienes agregan que entre enero y octubre del 2022 han realizado 62.957 operaciones de remesas por 17,4 millones de dólares.



Otro actor es el Scotiabank Colpatria. Su presidente, Jaime Alberto Upegui, precisó que los 6.600 clientes de la entidad que usan este servicio realizan operaciones de 4.500 dólares en promedio “lo que muestra la relevancia que le están dando a los servicios ofrecidos por el banco en los que no se cobra comisión por recibir o enviar dinero a través de los canales digitales y oficinas”.



La entidad ofrece la opción de enviar y recibir dinero desde y hacia el exterior a la mayoría de los países del mundo. De hecho, el 45,4 por ciento corresponde a giros hacia el exterior y el 54,6 por ciento a recursos recibidos desde el extranjero.



“El 90 por ciento de las operaciones en moneda extranjera realizadas por nuestros clientes se hacen a través de canales digitales, dispositivos móviles y página web”, señala en directivo, quien destaca que las personas que reciben esos dineros tiene la posibilidad de acceder a diversos productos de ahorro e inversión como los CDT, entre otros.

Remesas en el 2023

Bancolombia, por su parte, canalizó en los 10 primeros meses del 2002 unos 4.700 millones de dólares en remesas, a través de 12,5 millones de transacciones, siendo el mayor pagador del país, con una participación del 60,4 por ciento, según el Banco de la República, dicen sus directivas.



La entidad tiene alianzas con 17 remesadoras, que permiten extender el servicio a más de 130 países. El 90 por ciento de los pagos son recibidos por los beneficiarios en sus cuentas, debido a la sistematización del proceso, señalan voceros del banco, quienes agregan que solo la app ‘A la mano’, que no tiene cuota de manejo, permitió la recepción de 9 por ciento de esas remesas movilizadas por el banco.



Aunque no hay duda de que el 2023 será un año complicado debido a la desaceleración de la economía global, algunos analistas confían que las remesas no recibian un golpe fatal.



“No habrá un crecimiento vertiginoso como el de los últimos dos años, más bien una estabilización’, coinciden algunos.



“En montos es difícil de especificar después de ver años récord de ingresos por remesas al país, pero el cuánto caigan dependerá de qué tanto sea la desaceleración delmundo desarrollado”, explica Munir Jalil, Economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual.



Felipe Campos, gerente de Estudio Económicos de Grupo Alianza, comenta que en la recesión del 2008 las remesas cayeron 15 por ciento. Cree que el próximo año tenderán a estabilizarse o bajar un poco para moderar ese gran crecimiento de años anteriores, impulsadas por la pospandemia.



Mucho dependerá de la recesión en Estados Unidos, dice por su parte Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos de Grupo Bolívar. En su opinión, la solidez del sistema financiero de ese país es muy fuerte y el hecho de que las personas aún tengan ahorro y ayuda.



El crecimiento de las remesas responde primordialmente a un repunte en la migración y, en el caso de Colombia, también a la devaluación del peso, que este año alcanzó a marcar más de 27 por ciento en algún momento.



Según Claudia Reyes, directora de Western Union Colombia, desde la pandemia del covid 19 buena parte de esos envíos se hacen cada vez más a través de las tecnologías digitales que permiten enviar remesas con mayor velocidad, a menores costos.



“Cerca del 70 por ciento de las transacciones digitales de la compañía a nivel mundial se originan en dispositivos móviles. En 2021, los usuarios digitales aumentaron 6 por ciento”, precisó.



