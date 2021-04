¿Está usted entre los que más aportaría por la reforma?

¿Quiénes recibirán un mayor impacto de la reforma fiscal y social para poder ampliar las ayudas a la población pobre? Los efectos, si el proyecto se aprueba, son distintos para diferentes grupos de la población.



En ingresos altos habrá unos efectos, y para la clase media otros, en tanto que esos recursos aportados se transferirán en buena parte a la población pobre y vulnerable.

El impacto, pues, no es igual para todos. A la mitad de la población de menores ingresos, si los congresistas aprueban ley, la reforma les aumentará la capacidad de compra. Y para el siguiente diez por ciento de la población, la reforma es neutra.



Pero para que eso sea posible, para el 40 por ciento de hogares de ingresos más altos aumentarían sus aportes al fisco y se reduciría su ingreso disponible.



En esta parte de la población, el mayor aporte para redistribuir el ingreso -en un país con una de las mayores desigualdades- vendría de la clase alta, que corresponde al 10 por ciento de hogares con los mayores ingresos.



Para este segmento, el proyecto prevé el impuesto al patrimonio, un mayor impuesto a los dividendos que reciben si son accionistas de empresas, mayores tarifas en impuesto de renta, una base más amplia de productos con IVA de 19 por ciento, incluyendo servicios públicos, impuesto a los pensionados con las mesadas más generosas y el impuesto solidario por seis meses.



“Muchas exenciones y reglas especiales benefician a las personas de altos ingresos”, le dijo a EL TIEMPO el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Ángel Gurría. Y agregó que “la tributación baja de los dividendos e ingresos de capital son un buen ejemplo, ya que estos ingresos tienen mayor peso entre los muy altos ingresos. Otro ejemplo es la exención de las pensiones altas”.



Según Gurría, el aumento del impuesto de renta, y sin privilegios a personas de altos ingresos “puede inclusive acelerar la recuperación”.

Clase alta

En la clase alta, que comprende uno de cada 10 hogares del país, el ingreso de un hogar típico de tres personas es de 9,3 millones de pesos al mes o más. Es decir, que los hogares de ingreso alto en el país son los que, por cada integrante, tienen ingresos mensuales de 3,1 millones de pesos al mes o más, según los parámetros del Banco Mundial para Colombia, traídos a precios actuales.



Para los hogares de ingresos altos, la reforma significaría que el ingreso disponible se reduciría en 4 por ciento en promedio. Es decir que individualmente puede haber impactos mayores o menores.



Entre tanto el mismo proyecto permitiría que al 10 por ciento más pobre el ingreso disponible les aumentara en 68 por ciento en promedio, transfiriendo recursos de los de ingresos superiores para que un número mayor de pobres reciba la ayuda del programa de Ingreso Solidario y una mayor devolución de IVA. Cabe señalar que por cada hogar de altos ingresos hay 6 pobres o vulnerables.



Si los ingresos de una persona son de 10 millones de pesos o más, seguirá pagando impuesto de renta, con tarifas más altas. Podrá mantener exentos del impuesto de renta hasta el 28 por ciento del ingreso. Sobre la exención de entrada del 25 por ciento podrá lograr un 3 por ciento adicional reportando a la Dian pagos con facturas electrónicas.



Entre julio y diciembre del 2021, deberá pagar un impuesto solidario de 10 por ciento, que luego se podrá descontar de futuros pagos de impuestos de renta.



Si el ingreso es por pensión, deberá pagar impuesto de renta. Aquí se incluyen, por ejemplo, los megapensionados del Estado, excongresistas o exmagistrados, que en la actualidad reciben al mes y libres de impuestos, 18 millones de pesos o más. Habría impuesto para mesadas de más de 7 millones de pesos, es decir, algo más de 20.000 pensionados. De esta manera, 99 de cada 100 pensionados no pagarán este impuesto.



Si el ingreso proviene de dividendos por ser socio de una empresa, y es de 29 millones de pesos o más al año, se pagará un impuesto de 15 por ciento.



Estas personas, pese a sus ingresos, son favorecidas con descuentos de IVA. Hay productos que pasarán de IVA de 5 a 19 por ciento con excepción de alimentos básicos.



Si el valor de las propiedades que se tienen es de 5.000 millones de pesos o más, las personas deberán pagar un impuesto a la riqueza por dos años. De 5.000 a 15.000 millones de pesos, la tarifa sería de 1 por ciento, y para más de 15.000 millones, de 2 por ciento.

Clase media

Luego de la gente de clase alta, el segundo impacto es en la clase media. En este segmento están tres de cada 10 hogares del país. El ingreso mensual para ser de clase media está entre 1,9 y 9,3 millones de pesos mensuales en hogares típicos de tres integrantes. Es decir son aquellos hogares en los que se reciben, por cada miembro que tenga el hogar, entre 0,6 y 3,1 millones de pesos mensuales.



Estos hogares superan al 60 por ciento de la población de menores ingresos y están por debajo del 10 por ciento de la población de mayor ingreso, que es la misma clasificada como de ingresos altos.



Para la parte de la clase media que está entre los colombianos del séptimo y octavo decil de ingresos, su ingreso disponible se reduciría en 1 por ciento. Para la parte de la clase media que está en el noveno decil de ingresos, se reduciría en 2 por ciento.



A la clase media no le impactan los impuestos de patrimonio y de dividendos. Sería poco probable que estos hogares tengan propiedades superiores a 5.000 millones de pesos o reciban dividendos de 29 millones de pesos al año por ser accionistas de empresas.



No les afectaría el impuesto solidario, salvo que se trate de una persona con sueldo de 10 millones de pesos mensuales y que tenga a alguien a cargo. Al dividirse por dos el ingreso, pasa a ser de clase media.



Sí se sentiría el efecto del paso de productos con IVA de 5 por ciento a 19 por ciento, excluyendo alimentos.



En cuanto a los servicios públicos, depende del estrato en el que esté la vivienda que habitan. Pese a la intención inicial para crear los estratos, estos no reflejan adecuadamente los ingresos de los residentes. Si la familia vive en estrato 3, ser de clase media no le impedirá recibir subsidios en agua y luz.



Si vive en estrato 4, tendrá el impacto del IVA del 19 por ciento, pero si está en estrato 5 o 6, a cambio del IVA del 19 por ciento dejará de pagar en las facturas la contribución que hoy se cobra para ayudar a los subsidios de estratos bajos.



El impuesto de renta, lo sentirían en el 2022 personas con ingresos mensuales superiores a 4,2 millones de pesos con una tarifa efectiva de 0,04 por ciento.



Si el ingreso es por pensión, no pagará impuesto de renta si la mesada es menor a 7 millones de pesos.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS