La reforma vista por trabajadores informales

Julián Mauricio Ropero no es político ni analista económico, jefe sindical o jefe de un gremio de empresarios. Uno a uno, políticos, analistas, sindicalistas o líderes de gremios vienen teniendo su turno para comentar la reforma fiscal y social que ya fue radicada en el Congreso.



Un proyecto que, antes de la pandemia, no estaba en las cuentas. Pero se hizo necesario por la prolongación de la crisis sanitaria global, los costos inesperados para las ayudas sociales y para atender la salud, así como la necesidad de mantener y fortalecer subsidios como Ingreso Solidario al igual que la devolución del IVA.



Junto al fortalecimiento de las ayudas, el proyecto plantea la manera de obtener los recursos para las mismas, de manera que el creciente gasto por la crisis se pueda hacer manteniendo unas finanzas públicas sanas.



Y mientras crece la tercera ola de la pandemia, con más de 4.000 muertos en el país en dos semanas, varios gremios de empresarios rechazan los cambios en impuestos que tienen que ver con sus sectores. También han hablado políticos, analistas, sindicalistas, así como voces que en nombre de sectores de ingresos altos y medios explican cómo los impacta el proyecto.



El programa de Ingreso Solidario surgió el año pasado para poder apoyar a hogares pobres que no recibían los subsidios que ya existían como Familias o Jóvenes en acción. Uno de los que entraron al programa fue Julián Mauricio Ropero.



Julián Mauricio Ropero es uno de los tres millones de beneficiarios de Ingreso Solidario. Foto: Cortesía

El esquema se creó como un apoyo económico para millones de hogares del país, cuyos miembros viven del día a día o del rebusque, y no pueden salir a trabajar cada vez que la pandemia lleva a los confinamientos.



Por ahora, las voces que se han referido el proyecto no provienen de los más de 11 millones de trabajadores informales, o de los 9 millones que trabajan por menos del salario mínimo.



El hogar de don Julián es uno de los 3 millones que son beneficiarios de Ingreso Solidario. Desde abril del año pasado viene recibiendo 160.000 pesos mensuales.



Cuando comienza a tomar fuerza el pulso político por la reforma, don Julián se refiere a lo que se propone en el proyecto sobre el programa de ayuda que espera ampliarse a 19 millones de personas: “Claro que debe ser permanente (...) beneficiaría a los más pobres. A los que vivimos del día a día, del rebusque”.



Piensa que la población vulnerable ha sido, por mucho, la más afectada en medio de la pandemia. “Solo el que tiene sobrevive”, sentencia.



Con los 160.000 pesos que le llegan como beneficiario del programa, hace mercado y ‘estira’ el ingreso lo más que puede. “Compro arroz, aceite, huevos (...) hasta donde me alcance”.



Don Julián cuenta que lo han sacado de 3 lugares diferentes en lo que va de la pandemia porque no cumple con el pago del arriendo.



En su opinión, el proyecto de ley se tiene que aprobar para que la población vulnerable pueda seguir recibiendo ayudas. “¿Qué van a hacer entonces con toda esa gente vulnerable de es estratos 1 y 2?”, se cuestiona. Dice que a estas alturas se va a empezar a ver quiénes son los que realmente necesitan subsidios para poder comer y alimentar a sus hijos.



Por otro lado, está María Luisa Páez, de 68 años. Ella no tiene un trabajo estable y tiene que pagar su arriendo, pues sus hijos no la pueden ayudar todos los meses.



La señora María Luisa se enteró hace poco más de dos semanas que es beneficiaria de Ingreso Solidario y dice que a pesar de que no ha recibido ningún monto de dinero todavía, le gustaría una ayuda permanente “para hacer un ahorro, para comprar una casita”.



Por su parte, Íngrid Triana es beneficiaria de la devolución del IVA, una herramienta que permite devolver a los más vulnerables el impuesto que grava el consumo de varios productos. En la actualidad son 45.000 pesos mensuales.



Para estos hogares, del total de sus compras, el 20 por ciento de productos tiene IVA. Si los gastos mensuales fueran 1 millón de pesos, 200.000 pesos de esos gastos serían bienes y servicios con IVA, y unos 40.000 pesos corresponderían al impuesto. En el proyecto se plantea que la devolución sea de 50.000 pesos y que se amplíe el número de hogares beneficiarios a 4,7 millones, es decir, casi 20 millones de personas.



La señora Íngrid piensa, al igual que don Julián y doña María Luisa, que estos programas deben extenderse lo más posible, pues “poco, o nada, es una ayuda” y le sirve para hacer mercado, pagar servicios y salir de apuros.

