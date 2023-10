Reforma pensional: quiénes se salvarán de los cambios si el proyecto es aprobado

Después de varios meses de estancamiento legislativo, finalmente quedó radicada este miércoles la ponencia de reforma pensional para segundo debate, esta vez en plenaria del Senado de la República.



Los cambios, en caso de que sean aprobados finalmente por el Congreso, no aplicarían para todos los trabajadores y aportantes.



Así, el proyecto del Gobierno y los ponentes establece que las mujeres que a la entrada en vigor de la reforma tengan 750 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones y los hombres que tengan 900 semanas cotizadas no serán afectados por el cambio en las reglas de juego, que se concentran en establecer que todos los trabajadores tendrán que cotizar obligatoriamente en Colpensiones si ganan hasta tres salarios mínimos mensuales.



De allí en adelante, si tienen los ingresos, sus aportes irán a los fondos privados.



La propuesta no establece edades para el régimen de transición, solo semanas cotizadas. A los hombres y mujeres que cumplan ese requisito "se les seguirá aplicando en su totalidad la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, deroguen o sustituyan", dice la ponencia.



Las personas que en este momento ya tienen una pensión no serán afectadas por ningún cambio.



En el caso de los colombianos que hayan realizado aportes a pensión en el exterior, de manera voluntaria o dentro de convenios internacionales de seguridad social, "el régimen de transición aplicará siempre y cuando la suma de dichos períodos complete la densidad de semanas mínimas establecidas". Esto es, 750 para las mujeres y 900 para los hombres.



REDACCIÓN ECONOMÍA

