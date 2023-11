Gobierno y privados, sin acercamientos en puntos clave de la reforma pensional

Sin mayores acercamientos entre las posiciones del Gobierno y el sector privado, la academia y los centros de pensamiento, transcurrió el foro 'Reforma Pensional: Garanticemos el derecho de la fuerza laboral', organizado por el Congreso de la República en el que cada una de las partes matizaron sus puntos de vista con los que se busca, por un lado, que se apruebe el proyecto con las modificaciones que se hicieron a la ponencia del segundo debate, como aquellos que pretenden que haya mayores ajustes a la iniciativa presentada, pues en su consideración, tal como está planteada, no solo elevaría el déficit pensional sino que además hace insostenible el régimen.



(Lea también: 'Mala idea', dicen expertos ante planteamiento del Gobierno de no cumplir regla fiscal)

En su intervención, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se refirió a los tres temas sobe los cuales se viene centrando el debate de la reforma pensional: el umbral de los tres salarios mínimos, la característica del Fondo de Ahorro que se creará para administrar los recursos para pagar pensiones y el régimen de transición.



Sin embargo, dijo que la reforma es necesaria frente a la avalancha de traslados de afiliados de los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones, la cual seguirá en los próximos años, lo que ha permitido que hoy el régimen público esté recaudando más en cotizaciones que dichos fondos.



Esa circunstancia, dijo Bonilla, hace que la parte del Presupuesto de la Nación que se tiene que trasladar para cubrir el faltante para el pago de las mesadas cada mes sea cada vez menor, mientras que la situación para los fondos privados ha cambiado, ya "no crecen en cotizaciones si no que lo hacen a punta de rendimientos, lo que recaudan por cotizaciones se lo gastan en administración".



(Le puede interesar, además: Caída de 0,3% del PIB: por primera vez sin pandemia, Colombia queda en rojo)

​

Según las cuentas del funcionario, los recaudos de Colpensiones por cotizaciones son hoy de 13 billones de pesos, otra suma igual viene de los traslados desde las AFP, por lo que tiene 26 billones para pagar las mesadas y el faltante, que son unos 18 billones son con cargo al presupuesto de la Nación. No obstante, como los recursos de los traslados han aumentado, del Presupuesto solo se utilizarán 11 billones, lo que, insistió, justifica hacer la reforma al sistema pensional.



Sin embargo, el ministro de Hacienda insistió en que esta reforma no soluciona el problema, por lo que en el 2070 le tocará al Gobierno de entonces, adelantar otra reforma porque la que se haga ahora, con los ajustes planteados, permitirá que el Fondo de ahorro crezca en ese tiempo, alcance su periodo de maduración y luego comience a agotarse.

Las preocupaciones

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Montenegro, segundo a la izquierda, expone los argumentos de los fondos de pensiones privados (APF) para que se le hagan ajustes al proyecto pensional. Foto: Asofondos

Para los represaentantes del sector privado, los fondos privados, empresarios, gremios de la producción y centros de pensamiento, entre otros, mes claro que elo proyecto como está planteado no soluciona los problemas que tiene el país en materia pensional y sí, por el contrario, puede llevar a la nación a una situación completa desde el punto de vista fiscal y de sostenibilidad del régimen.



Según Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que representa a las AFP Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, les sigue preocupando de esta iniciativa gubernamental la caída en el ahorro, la sostenibilidad fiscal y el disparo que tendría el pasivo pensional del gobierno, lo que pone en duda la jubilación de los que hoy son jóvenes y las futuras generaciones en las que se debe pensar hoy.



En ese sentido, Montenegro insistió en que se debe poner más énfasis en los cambios demográficos y en la necesidad del ahorro, tal como lo acaba de hacer México con su reforma pensional basada en la capitalización y el ahorro individual, lo que le da mayor seguridad a las personas de que a futuro podrán gozar de una pensión.



Al referirse al punto de los aportes, que fue uno de los puntos más crítico en la intervención del ministro Bonilla, el vocero gremial explicó que, las cotizaciones quedan como están, pero lo que les inquieta es que las cotizaciones, con esta reforma se irán a Colpensiones , lo que hace que el ahorro caíga de manera dramática.



“Las familias cada vez tienen menos hijos y muchas personas no quieren tenerlos, prefieren perros o gatos y a eso se suma la robotización, pero estos no cotizan. Por eso los sistemas de prima media no tienen como pagar las pensiones a fururo”, insistió Montenegro, al señalar la importancia del ahorro y de la necesidad de hacer una reforma, pero para ello hay que tomarse el tiempo que sea necesario para que esta salga bien para el país y las personas.



Frenta al tema de los tralados, el vocero gremial dijo que el ahorro en las AFP sigue creciendo, hay 372 billones de pesos hoy, e insistió en que los traslados hacia Colpensiones se presentan porque allí se pagan unos subsidios muy grandes a quienes más altas pensiones tienen y eso es absurdo, una vergüenza y es algo que se tiene que eliminar, dijo.