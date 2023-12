Así se pagarían los domingos, festivos y las horas extra, según la reforma laboral

Por segunda vez fue presentado el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.



La nueva ponencia del articulado fue presentada por los representantes a la Cámara María Fernanda Carrascal, Alfredo Mondragón y Garmán Gómez.



El nuevo proyecto viene con cambios hechos por los ponentes, luego de que la primera protesta se hundiera en el Congreso finalizando la primera legislatura.

El nuevo texto con 98 artículos propone algunos cambios en los recargos nocturnos y los pagos por horas dominicales: le contamos.



Según la reforma, el horario nocturno iría desde las 7 de la noche y no desde las 9, como es en la actualidad. La hora de finalización sería hasta las 6 de la mañana.



En cuanto a los recargos dominicales y festivos, este no seria del 75 por ciento si no del 100 por ciento.

En caso de que la reforma sea aprobada, el incremento comenzaría desde el mes de junio del 2024 de la siguiente manera:

A partir de junio de 2024 se incrementaría al 80 por ciento. A partir de julio del 2025 se incrementaría al 90 por ciento. A partir de julio de 2026 se incrementaría al 100 por ciento.

Dentro de los otros cambios también se estipula que la licencia de paternidad aumentaría de manera progresiva hasta llegar a las 12 semanas en 2016.

¿En qué va la negociación del Salario Mínimo?

Uno de los datos claves fue revelado hace pocos días y es que el Dane indicó las tres cifras que están en la mesa para definir el dato de productividad laboral. Este es uno de los puntos clave para definir el alza del salario mínimo para el 2024.



Por un lado, la productividad total de los factores al tercer trimestre del 2023 fue negativa, de -1 por ciento.



Entre tanto, la entidad estadística determinó que la productividad laboral por horas trabajadas fue de 0,76 por ciento y la productividad laboral por persona de -0,7 por ciento.



Con esto, se pretende que que la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que sesionará el lunes 4 de diciembre, decida entre una de estas cifras.

¿Cómo se determina el alza del mínimo?



La base técnica usual para la negociación en el ajuste del salario mínimo es la inflación del año en curso y la evolución de la productividad.



Hasta el momento, las proyecciones indican que en 2023 el incremento del Índice de Precios al Consumidor cerrará cerca del 10 por ciento, que es más de tres veces la inflación meta de largo plazo (3 por ciento).



En concreto, lo que espera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es que la inflación cierre el año en 9,7 por ciento.



A ese hipotético piso tocaría incluirle el dato de productividad que seleccione la mesa tripartita.

