Desde varias ciudades del país, gremios, administradores, propietarios y en general muchas personas naturales y jurídicas relacionadas con el régimen de propiedad horizontal se han hecho sentir a través de eventos, escritos, redes sociales y otros medios para demostrar su desacuerdo con la redacción y el contenido del proyecto de ley de reforma y adición a la Ley 675 de 2001, radicado hace más de un año como proyecto de ley 301 de 2020 en la Cámara de Representantes y que cursa su trámite en el Senado (proyecto de ley 511 de 2021).



(Puede leer también: Soluciones urgentes por inclinación de un edificio)

La Mesa Nacional de Propiedad Horizontal y la Fundación Colombiana de Derecho radicaron el 16 de diciembre sendas solicitudes ante la Comisión Primera del Senado, para que archive la iniciativa.



Los abogados representantes de cada una (apoyados por personas naturales y jurídicas interesadas) exponen motivos muy claros y contundentes para sustentar sus peticiones.



De igual manera, la Asociación de Administradores de Propiedad Horizontal, realizó un plantón en Santa Marta (Magdalena) para rechazar el proyecto de ley, destacando serios cuestionamientos, entre estos la violación a la propiedad privada y a los derechos de los administradores.



El respeto por el trabajo de tanto tiempo, desde antes de radicarse el proyecto, no me impiden reiterar mi posición, que he sostenido en este espacio, en el Portal InmobiliarioAlDia.com, ante el Senado y en foros, en el sentido de que si el proyecto no se modifica de manera sustancial y se organiza, esto es, en sus aspectos formales y de fondo, no valdría la pena seguir trabajándole e invirtiendo tiempo y recursos.

Coinciden los peticionarios del archivo del proyecto, con mi criterio expuesto con anterioridad, de que éste no aporta mucho y en cambio sí crearía confusión y caos entre propietarios y administradores.



A las copropiedades es necesario dotarlas de una herramienta clara y fácil de manejar y no de una que obstaculice y dificulte su trabajo.



(Además, lea: Las copropiedades ya alistan presupuestos y asambleas)



En algunas de mis intervenciones recomendé que se debe revisar y organizar el Proyecto, excluyendo los artículos que podrían ser contemplados en un decreto reglamentario o en los reglamentos de propiedad horizontal, pues no se puede acabar con la autonomía de la voluntad privada de los constructores y luego de los propietarios en asamblea.



Se debe mantener la estructura de la Ley 675 de 2001, que es la misma del régimen de propiedad horizontal.



La Ley debe ser general. En cambio, el proyecto es tan extenso y exhaustivo que da la sensación de estar ante un reglamento o un decreto reglamentario. El proyecto es demasiado intervencionista, hasta el punto que las autoridades y entidades públicas y privadas, intervendrían en el manejo interno de las copropiedades. Aunque el régimen de propiedad horizontal se aplica, a edificios y conjuntos con diferentes usos, el proyecto es tan rígido que será una camisa de fuerza para copropiedades con usos diferentes a vivienda y que requieren mayor flexibilidad para su operación, como es el caso de los edificios con uso comercial.



Se incluyen reformas que no se justifican y se adicionan artículos que en el fondo han sido regulados por materias diferentes a la Ley 675 de 2001. Hay artículos que se deben eliminar de inmediato como el de hospedaje o alojamiento (vivienda turística) y los de la Autoridad Doctrinal.



Y como ha sucedido en otras oportunidades al parecer, por tanto abarcar, se desperdiciará una oportunidad valiosa para regular algunos aspectos necesarios como, por ejemplo, el relacionado con la inspección control y vigilancia de los administradores, pero no como se regula en el proyecto.



(Puede leer también: ¿Tiene dudas sobre derechos en estacionamientos comunes de uso exclusivo?)