La Ley 2101 del 2021, que empezó a regir el pasado 15 de julio, redujo la jornada laboral de 48 a 47 horas semanales y se seguirán reduciendo gradualmente en los próximos años hasta llegar a las 42 horas para 2026.



La ley, que en su momento fue liderada por el exsenador del Centro Democrático Álvaro Uribe, busca mejorara la calidad de vida de los trabajadores colombianos.

Sin embargo, a pesar de esta reducción, a ningún empleado se le podrá reducir el salario y los empleadores están obligado a pagar siempre las horas extras correspondientes. De lo contrario, la empresa puede recibir sanciones.

Según lo indicó Catalina Santos, socia del equipo laboral de Brigard Urrutia: “Toda empresa que no cumpla puede ser objeto de sanciones por parte del Ministerio del Trabajo”.



De darse esta situación en la que la empresa no le reconozca los recargos según la nueva jornada laboral máxima, el empleado puede acudir a la justicia ordinaria laboral y reportar la situación. Entre las sanciones, el empleador puede ser multado.



Por otra parte, si el empleado sufre un accidente o enfermedad profesional y se identifica que el agotamiento físico es un factor determinante para el estado de salud de la persona, “el empleador podría ser responsable por los daños ocasionados al trabajador mediante acciones de culpa patronal”, explicó Santos.



También, recuerde que el empleado y empleador tendrán que llegar a un acuerdo para distribuir las horas entre 5 y 6 días a la semana, con un día de descanso garantizado. Recuerde que no se podrá trabajar menos de cuatro horas al día ni exceder las 9 horas.

