Recomendaciones para controlar los gastos en Navidad y Año Nuevo  

La temporada de fin de año suele ser una época de festejos, compras y gastos adicionales en los hogares, pues las familias se preparan no solo para celebrar la Navidad en sus hogares sino también para disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, los expertos recomiendan tomar las cosas con calma para evitar que se presenten compras y gastos desbordados que lee puedan traer dolores de cabeza en el año que está por comenzar.



“Gastar de forma responsable en diciembre puede hacer la diferencia en la situación financiera de todo el año que empieza”, señala Camilo Montañez, líder de experiencia de Lineru, plataforma colombiana de créditos en línea.



Agrega que no llegar preparado y con los ojos bien abiertos a esta temporada de gastos puede ser el inicio de un año lleno de dolores de cabeza.



Y es que según datos de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el año pasado el 42 por ciento de los colombianos tenía pensado gastar más de 600.000 pesos en sus regalos de Navidad, dato que contrasta con el 5 por ciento que aseguró no haber tenido un plan de ahorro para los gastos de la temporada navideña.



Este año, en medio de la pandemia del covid-19, el panorama podría arrojar cifras bien distintas, pues este circunstancia tiene muy golpeada a la economía y el empleo, por lo que las familias no tendrán mayor margen de maniobra para consumir, razón por la cual el gasto debe manejar se con mucho cuidado

Cinco recomendaciones claves

Ahora bien, ¿Cómo puede darle un uso adecuado a sus ingresos extra de fin de año?, y ¿vale la pena endeudarse con sus compras navideñas y arrancar el año nuevo lleno con tu bolsillo en ceros? Los expertos de Lineru recomiendan los siguiente:



1. Tenga claro el panorama de lo que va ser su mes. diciembre es el mes de más gasto para los colombianos. Tenga presente todo lo que se viene para incluirlo en su presupuesto; novenas, paseos, cenas, invitaciones y cualquier antojo o posibles imprevistos que puedan aparecer en el camino.



2. Programe su compra de regalos. Hacer un plan de compras es una buena idea. Le va a permitir tener un presupuesto y saber exáctamente qué busca, cuánto tiene y cuánto puede gastar. Y si cree que ya le cogió la noche, en esta temporada en la que los precios suben, se vale ser ingenioso y dar tu regalo cuando lleguen las promociones en enero. ¿Por qué no?



3. Use responsablemente sus ingresos extra. La llegada de la prima de fin de año sumada a su sueldo, los bonos o aguinaldos que entregan algunas empresas, puede ser una tentación a gastar de más. Antes de recibir este dinero, tómese el tiempo de planear cómo vas a darle un buen uso. Y piense en ahorrar algo: el otro daño puede darle una mano gigante.



4. No sobrepase su capacidad de pago. Haga sus compras pensando en el dinero con el que cuenta, sin desbordar sus tarjetas con cuotas que van a darle la bienvenida el año que viene. Si no tiene el dinero a la mano, pedir un crédito en línea de bajo monto como los de Lineru puede sacarlos de apuros rápido sin meterse en una deuda enorme o a largo plazo.



5. Planea qué vienen después de las festividades. ¿Vale la pena llenarse de deudas en diciembre y empezar el año que viene lleno de preocupaciones? Gaste hasta donde sea prudente. Piense muy bien en las responsabilidades que vienen después de las celebraciones. Y que los gastos que llegan normalmente al empezar un nuevo año no lo sorprendan con el bolsillo en ceros.



