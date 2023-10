Recomendaciones para los jóvenes que inician en su primer trabajo

Es posible que no haga lo que le apasiona en su primer trabajo: Aunque algunos tienen la oportunidad de empezar en el campo que más les gustaría, lo más común es que su primera experiencia laboral no sea el trabajo de sus sueños. Esta experiencia la enseñará, no obstante, a entender el funcionamiento del mercado ya ir construyendo su camino profesional para llegar a donde desea, así que no se desanime.